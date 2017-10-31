Столичные службы приводят в порядок скульптуры в Дубовом парке

Столичное управление культуры и Объединенная дирекция мемориальных музеев ведут очистительные работы скульптур под открытым небом в Дубовом парке.

На сегодняшний день уже очищено 90% скульптур из доломита и мрамора.

Музей скульптуры под открытым небом создан 1989 году, куда входят 90 произведений известных скульпторов Кыргызстана, СНГ и дальнего зарубежья.

Открытие музея было посвящено 60-летию Кыргызской Республики. Тогда же, в 1984 году был проведен первый Всесоюзный симпозиум скульпторов с участием художников Москвы, Ленинграда, Украины, Азербайджана, Грузии, Армении, Калмыкии, Якутии.

Он проходил под девизом: "Мир и труд". В период с 1984 по 1994 год в Кыргызстане были организованы Всесоюзные международные симпозиумы и установлены данные скульптуры.