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Столичные службы приводят в порядок скульптуры в Дубовом парке

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ВБ

Столичное управление культуры и Объединенная дирекция мемориальных музеев ведут очистительные работы скульптур под открытым небом в Дубовом парке.

На сегодняшний день уже очищено 90% скульптур из доломита и мрамора.

Музей скульптуры под открытым небом создан 1989 году, куда входят 90 произведений известных скульпторов Кыргызстана, СНГ и дальнего зарубежья.

Открытие музея было посвящено 60-летию Кыргызской Республики. Тогда же, в 1984 году был проведен первый Всесоюзный симпозиум скульпторов с участием художников Москвы, Ленинграда, Украины, Азербайджана, Грузии, Армении, Калмыкии, Якутии.

Он проходил под девизом: "Мир и труд". В период с 1984 по 1994 год в Кыргызстане были организованы Всесоюзные международные симпозиумы и установлены данные скульптуры.

URL: http://www.vb.kg/368887
Теги:
музей, Бишкек, мэрия
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