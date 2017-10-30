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Свидетель: Аскарбеков призывал выходить на митинг, чтобы власти услышали

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Аида Джумашева

Сегодня, 30 октября, в Первомайском районном суде продолжилось судебное разбирательство по делу активиста Мавляна Аскарбекова.

В ходе процесса в качестве свидетеля суд допросил Салтанат Мукашеву.

Она пояснила суду, что в мае или в июне 2017 года было собрание по земельным участкам. Ее на данное мероприятие пригласил знакомый.

"Когда я приехала в назначенное место, никого не было, но когда поднялась в торговый центр "Бета Сторес", там находились несколько людей, в их числе был и Аскарбеков. Он говорил насчет участков в селе Дача СУ. Даже если бы он меня попросил выйти на митинг, я бы не пошла, так как я не хожу на такое, но тогда о них речи не шло. Когда поехали к губернатору, чуть позже пришел Аскарбеков. Я стояла с ним рядом. Он призывал людей, чтобы они собирались", - сказала свидетель.

Она отметила, что свой призыв Аскарбеков мотивировал тем, что как только людей будет больше,  тогда их голос дойдет до президента и властей.

"Он говорил нам: давайте побольше человек соберем и голос дойдет до власти. Я обратилась с заявлением, чтобы он не собирал людей, есть закон. Из-за этого обратилась с заявлением. Однако он не говорил слова "свергнем власть". Аскарбеков лишь призывал выходить на митинги, чтобы озвучить проблемы", - пояснила  свидетель.

URL: http://www.vb.kg/368888
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Рота
30.10.2017, 21:41

Аскарбекова на нары и в Сибирь

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