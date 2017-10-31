Хата ваша - будет наша! В схеме отъема жилплощади замешаны госслужбы КР

"Пользуясь психически неуравновешенным состоянием гражданина КР, злоумышленники отобрали у старика квартиру" - схожими заголовками пестрят чаще всего криминальные сводки. Но что касается следующей конкретной ситуации, упоминания о ней вы вряд ли встретите в сообщениях правоохранительных органов, уж слишком запутаны обстоятельства дела.

Сквозь пласт времён и дебри кредитных историй

В редакцию "ВБ" обратилась Нарина Тезикбаева, адвокат 79-летнего бишкекчанина Казакбая Тыналиева. Она утверждает, что группа злоумышленников лишила ее подзащитного собственности (двухкомнатная квартира в 9-м микрорайоне), воспользовавшись его физическим состоянием. Юрист утверждает, что в деле замешаны Государственная регистрационная служба, сотрудники судов и милиция.

История отъема жилплощади у пенсионера началась в марте 2009 года. Тогда к Казакбаю Тыналиеву обратился его шапочный знакомый, некий Ажибек Мырзалиев. Он, воспользовавшись психически неуравновешенным состоянием пожилого человека, убедил его, что может помочь ему в получении кредита в 200 тысяч сомов. В качестве залога Тыналиев должен был предоставить квартиру, в которой проживал. По факту жилплощадь принадлежала родственнице пенсионера, некой Бейшембиевой, но мошеннику удалось уговорить и ее, чтобы она выписала доверенность на квартиру на три года на имя Тыналиева.

"На тот момент Казакбаю Тыналиеву было за семьдесят. Мы проводили психиатрическую экспертизу, есть справки, что он был болен, хотя в заключении психиатров и есть оговорка, что, несмотря на диагноз (органическое расстройство личности), Тынылиев мог понимать значение своих действий и руководить ими", - рассказала адвокат.

Больше народа - меньше кислорода

Далее последовала стратегическая многоходовочка, уверена юрист. Для получения кредита Мырзалиев и Тыналиев пришли в один из коммерческих банков, в котором в получении кредита им отказали, сославшись на нормы законодательства, запрещающие подобные операции по доверенности на недвижимость.

"То есть, это был запланированный визит в банк. Цель - чтобы Тыналиев лично мог убедиться, что кредит по доверенности не выдадут, то есть по сути она не более чем бесполезная юридическая бумага. И уже добившись этого, Тыналиев попросил доверенность и документы на квартиру якобы для консультации со специалистами, и он их получил", - добавляет адвокат.

На этом этапе к махинациям через своих знакомых Тыналиев подключает "Мэлс кредит банк". Частное предприятие оформляет получение кредита и на некоторое время возня вокруг документов, недвижимости временно утихает.

В октябре 2009-го на арене появляется третье лицо - знакомый Мырзылиева, некий Абдыкадыр Асаналиев, который погашает задолженность по кредиту и набежавшие проценты, и получает на руки документы на квартиру. Мошенникам удалось вновь получить разрешение старика на использование документов для получения еще одного кредита, но теперь уже на сумму в 700 тысяч сомов, подчеркивает адвокат. Через некоторое время все замешанные в афере лица вместе со злосчастными документами исчезают из поля зрения Тыналиева и подключенного к делу адвоката.

Что написано пером, можно вырубить судом?

Далее было затяжное следствие. Были найдены и допрошены все лица, причастные к делу. В результате постоянных стрессов в 2012 году Тыналиев попадает в отделение кардиологии. Ситуацией воспользовались его недавние "знакомые".

"Асаналиев пошел в Октябрьское РОВД, там у него был знакомый Макелов Султан, работавший следователем, он и отдал ключи от квартиры злоумышленникам", - рассказывает адвокат Тыналиева Нарина Тезикбаева.

Как оказалось, еще в октябре 2009 года Асаналиев, у которого на руках в тот момент были документы на квартиру, через Государственную регистрационную службу умудрился состряпать договор-купли продажи недвижимости между Тыналиевым и своей супругой Дженалиевой Э.Э.

Но известно это стало лишь во время следствия в конце 2012 года.

Позже на следствии Асаналиев и его супруга настаивают на том, что Тыналиев добровольно продал квартиру, сам добровольно поставил подпись и получил за проданное жилье 950 тысяч сомов. Адвокат уверена, документы подделаны.

До суда дело дошло лишь в начале 2013 года. Но и первая, и вторая инстанции его рассматривать отказались, сославшись на истекшие сроки исковой давности. Лишь Верховный суд вынес определение вернуть дело на рассмотрение суда первой инстанции.

Шел 2015-й, восемь месяцев процесс умышлено затягивался, считает Нарина Тезикбаева. Адвокат подала ходатайства об отводе судьи. В начале 2016 года был назначен новый служитель законности, но ничего не изменилось, судебные заседания через раз переносятся. "Положительный момент в том, что сейчас следственный отдел проводит почерковедческую экспертизу. Одна надежда, что по ее результатам удастся доказать, что договор купли-продажи был подделан, и подпись Казакбая Тыналиева на нем липовая", - заключает Нарина Тезикбаева.