Павлин вывел из строя самолет авиакомпании Air Arabia

Самолет авиакомпании Air Arabia при заходе на посадку в индийском городе Коимбатур столкнулся с павлином. Как сообщает Arabian Business со ссылкой на местные СМИ, воздушное судно получило незначительные повреждения, передает Lenta.ru.

При подлете к месту назначения пилот Airbus A320 известил диспетчера, что столкнулся с птицей. Летчику удалось благополучно посадить самолет.

Несмотря на минимальный ущерб, обратный рейс в Шарджу был задержан на 16 часов - необходимые для ремонта запчасти пришлось доставлять из другого города, Бангалора.

22 июня пассажирский лайнер Ан-148, выполнявший ночной рейс из Пензы в Сочи, столкнулся со стаей птиц. В результате был выведен из строя один из двигателей. Экипажу удалось посадить самолет, в котором находились порядка 80 пассажиров, на одном двигателе.