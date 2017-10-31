В Ошской области мужчина повалил 50 надгробий из религиозных убеждений

В Ошской области в селе Татар 28-летний молодой человек повалил около 50 надгробий на одном из кладбищ. Информацию об этом "ВБ" подтвердили в пресс-службе областного УВД.

В милиции отметили, что парень объяснил свой поступок тем, что по религии нельзя устанавливать памятники и тяжелые вещи на могилы, так как покойные от этого будут мучиться. И поэтому он решил помочь усопшим.

Вандал свои действия совершил 28 октября. По данному делу начались оперативно-разыскные мероприятия и на следующий день, 29 октября, злоумышленник был найден. В настоящее время он помещен в ИВС. Ожидается, что уже сегодня суд изберет меру наказания в отношении задержанного.

"Он говорил, что это не положено по канонам ислама. А сам, на самом деле, ничего толком в религии не понимает. Иногда ходил на жума-намаз, а на самом деле и религиозным не был. Придя на кладбище, он повалил надгробия", - сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.