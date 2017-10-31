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В Ошской области мужчина повалил 50 надгробий из религиозных убеждений

2009  5
Родион Решетов

В Ошской области в селе Татар 28-летний молодой человек повалил около 50 надгробий на одном из кладбищ. Информацию об этом "ВБ" подтвердили в пресс-службе областного УВД.

В милиции отметили, что парень объяснил свой поступок тем, что по религии нельзя устанавливать памятники и тяжелые вещи на могилы, так как покойные от этого будут мучиться. И поэтому он решил помочь усопшим.

Вандал свои действия совершил 28 октября. По данному делу начались оперативно-разыскные мероприятия и на следующий день, 29 октября, злоумышленник был найден. В настоящее время он помещен в ИВС. Ожидается, что уже сегодня суд изберет меру наказания в отношении задержанного.

"Он говорил, что это не положено по канонам ислама. А сам, на самом деле, ничего толком в религии не понимает. Иногда ходил на жума-намаз, а на самом деле и религиозным не был. Придя на кладбище, он повалил надгробия", - сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

URL: http://www.vb.kg/368892
Теги:
вандализм, Ош, Ошская область, памятник, УВД
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Комментарии
Акыл Акыбаев
31.10.2017, 10:46
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Из за религии стал манкуртом.

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Таку Сагын
31.10.2017, 11:39
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Государству через информационной пропаганды нужно поднять светскую культуру населения. Иначе такие религиозные манкурты с арабский мышлением будет увеличеваться и увеличеваться. Скотина какой то.

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Асель Жолдошбекова
31.10.2017, 11:51
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Такой вандализм должно жестко пресекаться силовиками. Иначе такие религиозные психи скоро по религиозным соображениям начинают разрушать велики памятники великих людей кыргызского народы. Сам он отсталый от цивилизации.

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Жаку Токонов
31.10.2017, 12:06
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Буга окшогон маалды же эчкини сарайга байлап туруп чоп салып койгула урматту биздин тартип сакчылар. Жок дегенды он жылга камака бергиле.

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Сагын Жолдошев
31.10.2017, 14:29
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Умереть или разрушить памятников за исламскую религию это не значит, что эта религия истинная и божественная; это доказывает веру мучеников в то, что их религия такова. Этот религиозный манкурт, идущий ради религии на разрушение, еще раз доказывает, что он сильно отстал от современной цивилизации и не признает общие человеческие блага.

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