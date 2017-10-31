Пойманный в Индии четырехметровый питон выплюнул целую собаку

Четырехметровый питон, пойманный в окрестностях индийского города Удайпур, штат Раджастхан, выплюнул останки собаки. Об этом сообщает Lenta.ru..

Гигантскую рептилию заметили возле коровьего хлева в деревне Умарда. Местные жители обратились за помощью в некоммерческую организацию Общество спасения диких животных и природы.

Прибывшие спасатели подняли питона, чтобы отнести его в безопасное место, но пресмыкающееся начало давиться. Сотрудники организации опасались, что питон погибнет, но ему удалось вытолкнуть из пасти свою добычу.

"Рептилия с трудом двигалась. Обычно питоны растягивают пасть, чтобы проглотить крупных животных, таких как козы или собаки, но они не способны их переварить и могут подавиться и умереть", - объяснил президент Общества спасения диких животных и природы Сохан Сингх Сидодия. По его словам, такое случается, когда рептилия голодает много дней подряд или готовится к зимней спячке.

Спасательная операция продолжалась около получаса. Питона отвезли в природный парк Багдара и выпустили на волю.

В сентябре сообщалось, что жительницы индийской деревни, расположенной в окрестностях города Удайпур, штат Раджастхан, поймали и два часа сторожили питона длиной 2,5 метра.