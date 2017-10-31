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WikiLeaks получила переписку Хиллари Клинтон от Госдепа США

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что переписку экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в 2016 году организации предоставил Госдепартамент США в соответствии с законом о свободе информации. Об этом пишут Известия.

"Сотни писем Клинтон, опубликованных WikiLeaks, были получены не в результате хакерской атаки, а от Госдепа США в соответствии с законом о свободе информации от 3 марта 2016 года", - написал Ассанж в своем аккаунте в Twitter.

Это обращение Ассанжа связано с обвинениями, выдвинутыми против бывшего советника предвыборного штаба Трампа Джорджа Пападопулоса. Экс-советник дал ФБР ложные показания в рамках расследования дела о связях команды Трампа с Россией. Пападопулос рассказал следователям об иностранце, который заявил будто у России есть тысячи электронных писем с компроматом на Клинтон.

Ранее Ассанж заявил, что ни его компания, ни американские СМИ не смогли найти информацию на президента США Дональда Трампа, у которого всё же есть свои секреты.

URL: http://www.vb.kg/368897
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