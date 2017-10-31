Кыргызстанские компании вошли в реестр запрещенных в РК

В Казахстане обновлен реестр предприятий из Кыргызстана. В новом списке оказались несколько компаний, которым запрещен ввоз продукции на территории республики Казахстан. Соответствующий список появился на сайте министерства сельского хозяйства Казахстана.

Под запретом оказались ООО "Шин-Лайн", ЗАО "Талас-Сут", ОсОО "Елимай", ОАО "Ак-Сут" и ИП "Тууганбаев".

Напомним, Кыргызстан до недавнего времени обеспечивал Тараз, Жамбылскую область, Алматы и Алматинскую область мясо-молочной продукцией. С 10 октября ситуация изменилась. И тысячи грузовиков застряли в геополитической пробке на границе двух государств. Большая часть транспортируемого товара предназначалась для покрытия потребностей рынка соседней республики.