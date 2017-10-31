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Бишкекчанам необходимо запастись питьевой водой

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ВБ

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 1 ноября с 9.00 до 17.00 в некоторых районах Бишкека будет прекращена подача питьевой воды.

В связи с проведением строительно-монтажных работ по установке насосно-энергетического оборудования на насосной станции (НС) 2-го подъема на водозаборе "Запад-2" будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный линией железной дороги, ул. Фучика, М.Фрунзе и пр. Манаса, в том числе:

  1. СШ № 31, 13, 8, 2, УВК №9;
  2. детские сады № 8, 22, 72, 164, 165, 167;
  3. детский сад № 73 на ул. К.Акиева, 51;
  4. детский сад № 3;
  5. Центр защиты детей;
  6. ОАО "Арпа";
  7. ОсОО "Ош базары";
  8. "Берекет-Гранд";
  9. Торговые комплексы "Берекет-Универсал", "Берекет", ЗАО "Берекет";
  10. Академия наук;
  11. Национальный банк г. Бишкек;
  12. клинический родильный дом № 2;
  13. Бишкекское троллейбусное управление;
  14. Городская клиническая больница №1;
  15. Бишкекмелькомбинат на ул.Некрасова;
  16. ВЧ-4 УГПС;
  17. Ленинская районная администрация;
  18. УПП-2 ОСиГ;
  19. Бишкекская финансово-экономическая академия;
  20. объединение "Кыял";
  21. Международный университет Кыргызстана (МУК);
  22. Западный РЭС;
  23. Республиканский радиотелецентр на бул. М. Гвардии, 59;
  24. Медицинский факультет КРСУ;
  25. Ленинский районный суд;
  26. лицей № 100;
  27. Государственная комиссия по госязыку и Кыргызская энциклопедия на ул. Боконбаева, 182;
  28. МП "Бишкекглавархитектура";
  29. стоматология № 2;
  30. гостиница на пр. Манаса, 16.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации и учреждения запастись питьевой водой.

URL: http://www.vb.kg/368902
Теги:
Бишкекводоканал, отключение воды
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