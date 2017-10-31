Бишкекчанам необходимо запастись питьевой водой

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 1 ноября с 9.00 до 17.00 в некоторых районах Бишкека будет прекращена подача питьевой воды.

В связи с проведением строительно-монтажных работ по установке насосно-энергетического оборудования на насосной станции (НС) 2-го подъема на водозаборе "Запад-2" будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный линией железной дороги, ул. Фучика, М.Фрунзе и пр. Манаса, в том числе:

СШ № 31, 13, 8, 2, УВК №9; детские сады № 8, 22, 72, 164, 165, 167; детский сад № 73 на ул. К.Акиева, 51; детский сад № 3; Центр защиты детей; ОАО "Арпа"; ОсОО "Ош базары"; "Берекет-Гранд"; Торговые комплексы "Берекет-Универсал", "Берекет", ЗАО "Берекет"; Академия наук; Национальный банк г. Бишкек; клинический родильный дом № 2; Бишкекское троллейбусное управление; Городская клиническая больница №1; Бишкекмелькомбинат на ул.Некрасова; ВЧ-4 УГПС; Ленинская районная администрация; УПП-2 ОСиГ; Бишкекская финансово-экономическая академия; объединение "Кыял"; Международный университет Кыргызстана (МУК); Западный РЭС; Республиканский радиотелецентр на бул. М. Гвардии, 59; Медицинский факультет КРСУ; Ленинский районный суд; лицей № 100; Государственная комиссия по госязыку и Кыргызская энциклопедия на ул. Боконбаева, 182; МП "Бишкекглавархитектура"; стоматология № 2; гостиница на пр. Манаса, 16.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации и учреждения запастись питьевой водой.