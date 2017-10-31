Бишкекчанам необходимо запастись питьевой водой

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 1 ноября с 9.00 до 17.00 в некоторых районах Бишкека будет прекращена подача питьевой воды.
В связи с проведением строительно-монтажных работ по установке насосно-энергетического оборудования на насосной станции (НС) 2-го подъема на водозаборе "Запад-2" будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный линией железной дороги, ул. Фучика, М.Фрунзе и пр. Манаса, в том числе:
- СШ № 31, 13, 8, 2, УВК №9;
- детские сады № 8, 22, 72, 164, 165, 167;
- детский сад № 73 на ул. К.Акиева, 51;
- детский сад № 3;
- Центр защиты детей;
- ОАО "Арпа";
- ОсОО "Ош базары";
- "Берекет-Гранд";
- Торговые комплексы "Берекет-Универсал", "Берекет", ЗАО "Берекет";
- Академия наук;
- Национальный банк г. Бишкек;
- клинический родильный дом № 2;
- Бишкекское троллейбусное управление;
- Городская клиническая больница №1;
- Бишкекмелькомбинат на ул.Некрасова;
- ВЧ-4 УГПС;
- Ленинская районная администрация;
- УПП-2 ОСиГ;
- Бишкекская финансово-экономическая академия;
- объединение "Кыял";
- Международный университет Кыргызстана (МУК);
- Западный РЭС;
- Республиканский радиотелецентр на бул. М. Гвардии, 59;
- Медицинский факультет КРСУ;
- Ленинский районный суд;
- лицей № 100;
- Государственная комиссия по госязыку и Кыргызская энциклопедия на ул. Боконбаева, 182;
- МП "Бишкекглавархитектура";
- стоматология № 2;
- гостиница на пр. Манаса, 16.
Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации и учреждения запастись питьевой водой.