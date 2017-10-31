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Футбол: сегодня в Бишкеке стартуют отборочные игры чемпионата Азии U-19

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Гулиза Авазова

Сегодня, 31 октября, в Бишкеке стартует отборочный этап чемпионата Азии по футболу среди молодежных сборных U-19 (до 19 лет).

Отметим, в отборе участвует 41 сборная, поделенная на 7 групп. Кыргызстану доверили провести отборочный турнир группы "А", где играют помимо хозяев сборные Бахрейна, ОАЭ, Омана и Непала.

Все матчи пройдут на стадионе имени Долена Омурзакова.

Матч открытия пройдет между сборной Кыргызстана и Непалом сегодня в 12.00. Вечером на поле выйдут сборные Омана и ОАЭ.

Расписание матчей:

31 октября

12.00 Кыргызстан – Непал

14.00. Оман – ОАЭ

2 ноября

12.00. Кыргызстан – Оман

14.00. Непал – Бахрейн

4 ноября

12.00. Бахрейн – Кыргызстан

14.00. ОАЭ – Непал

6 ноября

12.00. ОАЭ – Кыргызстан

14.00. Оман – Бахрейн

8 ноября

12.00. Непал – Оман

14.00. Бахрейн - ОАЭ

URL: http://www.vb.kg/368903
Теги:
футбол, Бишкек
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