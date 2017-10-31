Футбол: сегодня в Бишкеке стартуют отборочные игры чемпионата Азии U-19

Сегодня, 31 октября, в Бишкеке стартует отборочный этап чемпионата Азии по футболу среди молодежных сборных U-19 (до 19 лет).
Отметим, в отборе участвует 41 сборная, поделенная на 7 групп. Кыргызстану доверили провести отборочный турнир группы "А", где играют помимо хозяев сборные Бахрейна, ОАЭ, Омана и Непала.
Все матчи пройдут на стадионе имени Долена Омурзакова.
Матч открытия пройдет между сборной Кыргызстана и Непалом сегодня в 12.00. Вечером на поле выйдут сборные Омана и ОАЭ.
Расписание матчей:
31 октября
12.00 Кыргызстан – Непал
14.00. Оман – ОАЭ
2 ноября
12.00. Кыргызстан – Оман
14.00. Непал – Бахрейн
4 ноября
12.00. Бахрейн – Кыргызстан
14.00. ОАЭ – Непал
6 ноября
12.00. ОАЭ – Кыргызстан
14.00. Оман – Бахрейн
8 ноября
12.00. Непал – Оман
14.00. Бахрейн - ОАЭ