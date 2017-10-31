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Он мне не нужен. Истории центра профилактики несовершеннолетних

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Аида Джумашева

Ежегодно в Центр профилактики правонарушений несовершеннолетних детей попадают около двух тысяч детей.

По словам начальника ЦППН МВД Азамата Абдрахманова, большинство из несовершеннолетних сбегают из дома для того, чтобы играть в интернет-клубах. Но среди тех, кто попал в центр есть и те, кто оказался ненужным своим родителям. И каждый раз сотрудникам ЦППН приходится все пропускать через себя, выслушивая истории несчастных детей.

Он мне не нужен

14-летний подросток из Сокулукского района сбежал из дома, месяц он жил в интернет-клубе. Там его приютил хозяин игрового зала. В центр он попал после рейда инспекторов по делам несовершеннолетних. У ребенка была полноценная семья - мать, отец, работающий дальнобойщиком. Но матери, как позже выяснили сотрудники ЦППН, мальчик оказался не нужен.

Ребенок до 14 лет обучался в специализированной школе, по достижении своего возраста его перевели в обычную школу. В ЦППН он поступал четыре раза. После того как в очередной раз мать попросили забрать ребенка, она заявила, что сын ей не нужен. Женщина написала официальный отказ от своего чада. В итоге сотрудники ЦППН написали письмо в ИДН, Минсоцразвития, и ребенка оформили в интернат.

Не могу забрать. Других детей хватает

В этом году в центр профилактики правонарушений несовершеннолетних поступило 12 детей круглых сирот из регионов. В год туда таких поступает порядка 400 человек.

Девочку 14 лет обнаружил спящей в подъезде участковый инспектор. Жители одного из домов столицы позвонили в милицию и сообщили, что в доме ночует неизвестный подросток. Когда она прибыла в центр, была похожа на бомжа. Ребенка отмыли, дали новую одежду. Выяснилось, что девочка приехала из Узгенского района Ошской области. Летом подрабатывала посудомойщицей, а когда сезон закончился, приехала в столицу на такси. Родители ребенка развелись, мать находилась на заработках в России. Когда милиционеры позвонили ей, та ответила, что не собирается забирать дочь. Женщина мотивировала свой отказ тем, что ей "других детей нужно прокормить". В итоге девочку отправили в интернат.

Мы привыкли

Порой родители даже не задумываются над тем, где пропадает их отпрыск. Так, сбежавшего из дома в очередной раз 14-летнего мальчика, пропадавшего месяц, родители даже не искали. С заявлением в милицию они также не намеревались обращаться. Подросток месяц жил в интернет-клубах. Когда милиционеры позвонили родителям, те ответили, что уже привыкли к такому образу жизни своего сына. Мальчик жил в обычной полноценной семье, где есть оба родителя, младшие братья. В этом году он решил не ходить в школу и сбежал из дома. Ребенка вернули в семью.

Начальник ЦППН Азамат Абдырахманов отмечает, что есть случаи, когда дети сбегают и из домов-интернатов. В процентном соотношении в год поступает порядка 40% таких детей.

"28% поступающих в Центр детей являются круглыми сиротами, 40% сбегают из домов-интернатов. Остальные дети живут в семьях. Тех, кто живет в интернатах, не устраивают условия содержания. У них складываются сложные взаимоотношения со сверстниками, возможно, дети недоедают, не получают должного воспитания. Есть случаи, когда к нам привозят круглых сирот, которых мы оформляем в дома-интернаты - родители умерли, а родственников других нет. Привозят сирот даже из России по соглашению. А те дети, которые росли в полноценных семьях, просто уходят играть в интернет-клубы", - подытожил Абдрахманов.

URL: http://www.vb.kg/368905
Теги:
дети, сироты, МВД
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