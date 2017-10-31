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Омбудсмен отказался от внедорожника за 1,5 млн сомов. Детям помощь нужнее

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Родион Решетов

Омбудсмен отказался от приобретения внедорожника за полтора миллиона сомов. Об этом сообщается на официальном сайте акыйкатчы.

Отмечается, что главный правозащитник страны принял такое решение из-за того, что в стране наблюдается тяжелая экономическая ситуация. В связи с экономией средств госказны Кубат Оторбаев отказался от приобретения дорогого служебного транспорта.

В своем письме к министру финансов Адылбеку Касымалиеву он указал, что лучше эти финансы передать в пользу детских интернатных учреждений.

Отметим, ранее сообщалось, что акыйкатчы объявили тендер на закупку внедорожника стоимостью 1 млн 577 тысяч 100 сомов. С учетом запрошенных характеристик предполагалась автомашина марки "Тойота Секвойя".

URL: http://www.vb.kg/368907
Теги:
госзакупки, омбудсмен, тендер
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Комментарии
Джумабек Суйеркулов
31.10.2017, 11:44
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Плюсов: 28
Минусов: 14
Комментариев: 100

Спасибо Байке! Хороший пример для чиновников мантоедов,детям деньги нужнее! Алла разы болсун.

Достойный гражданин своей страны!!!

Рахмат

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А Малюга
31.10.2017, 12:07
Карма: +7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 2
Комментариев: 5

Состав аппарата омбудсмена просто радует. Спасибо Вам за все, что Вы делаете для людей!

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