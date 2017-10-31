Омбудсмен отказался от внедорожника за 1,5 млн сомов. Детям помощь нужнее

Спасибо Байке! Хороший пример для чиновников мантоедов,детям деньги нужнее! Алла разы болсун.
Достойный гражданин своей страны!!!
Рахмат
Омбудсмен отказался от приобретения внедорожника за полтора миллиона сомов. Об этом сообщается на официальном сайте акыйкатчы.
Отмечается, что главный правозащитник страны принял такое решение из-за того, что в стране наблюдается тяжелая экономическая ситуация. В связи с экономией средств госказны Кубат Оторбаев отказался от приобретения дорогого служебного транспорта.
В своем письме к министру финансов Адылбеку Касымалиеву он указал, что лучше эти финансы передать в пользу детских интернатных учреждений.
Отметим, ранее сообщалось, что акыйкатчы объявили тендер на закупку внедорожника стоимостью 1 млн 577 тысяч 100 сомов. С учетом запрошенных характеристик предполагалась автомашина марки "Тойота Секвойя".