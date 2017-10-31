Комитет ЖК поддержал кандидатуру Кодурановой на пост вице-спикера

Сегодня, 31 октября, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша поддержал кандидатуру Асель Кодурановой на пост вице-спикера парламента.

Отметим, ее кандидатуру выдвинула 27 октября фракция СДПК.

Напомним, Данияр Толонов, занимавший пост вице-спикера, объявил о своей отставке. Причиной такого решения стало то, что новоизбранный спикер Дастан Джумабеков также из фракции "Кыргызстан", и нахождение двух депутатов одной фракции в высшей позиции в парламенте он счел неправильным.