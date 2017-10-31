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Еще один комитет ЖК поддержал установление Дней памяти предков

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Гулиза Авазова

Сегодня, 31 октября, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша одобрил указ президента, согласно которому 7 и 8 ноября ежегодно отмечаются Днями истории и памяти предков.

Отметим, в ходе обсуждения депутат Исхак Масалиев выступил против, и по его мнению, нужно оставить 7 ноября Днем октябрьской революции.

Мнения депутатов разошлись и вопрос решили путем голосования. В итоге 10 депутатов поддержали, один был против, двое воздержались.

Отметим, в случае принятия постановления Жогорку Кенешем 7 и 8 ноября будут Днями памяти, а прежний праздничный день календаря – 7 ноября будет Днем истории и памяти предков.

Напомним, ранее постановлением премьер-министра дни с 4 по 7 ноября были объявлены выходными, и если Жогорку Кенеш одобрит постановление президента о "Дне истории и памяти предков", то кыргызстанцы будут отдыхать уже с 4 по 8 ноября.

URL: http://www.vb.kg/368909
Теги:
парламент, праздник
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