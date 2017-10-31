Комитет ЖК одобрил переименования ряда сел в регионах

Сегодня, 31 октября, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша одобрил переименования ряда сел в регионах.

Согласно проекту закона, предлагается переименовать Нововознесеновский айыльный аймак Ак-Суйского района Иссык-Кульской области в Боз-Учукский айыльный аймак.

А также переименовать село Гавриловка Ленинского айыльного аймака Сузакского района Джалал-Абадской области в село Орто-Сай, и село имени Фрунзе Ленинского айыльного аймака Сузакского района Джалал-Абадской области в село Жыгач-Коргон.

В итоге комитет поддержал законопроект в первом чтении.