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Комитет ЖК одобрил переименования ряда сел в регионах

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Гулиза Авазова

Сегодня, 31 октября, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша одобрил переименования ряда сел в регионах.

Согласно проекту закона, предлагается переименовать Нововознесеновский айыльный аймак Ак-Суйского района Иссык-Кульской области в Боз-Учукский айыльный аймак.

А также переименовать село Гавриловка Ленинского айыльного аймака Сузакского района Джалал-Абадской области в село Орто-Сай, и село имени Фрунзе Ленинского айыльного аймака Сузакского района Джалал-Абадской области в село Жыгач-Коргон.

В итоге комитет поддержал законопроект в первом чтении.

URL: http://www.vb.kg/368911
Теги:
парламент
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