Султан Жумагулов пообещал завтра рассказать ЖК причину ухода с ОТРК

Сегодня, 31 октября, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассматривает кандидатуру Султана Жумагулова на пост министра культуры, информации и туризма.

Его представила вице-премьер-министр страны Чолпон Султанбекова.

Отметим, кандидат последние годы работал советником главы аппарата президента, до этого год занимал должность директора ОТРК, однако ушел по собственному желанию.

Депутаты, задавая ему вопросы, в первую очередь поинтересовались об его уходе с поста главы ОТРК.

Он отметил, что все подробности расскажет завтра на заседании Жогорку Кенеша. Однако сказал, что допустил личную ошибку. В связи с этим он не имел морального права занимать эту должность и ушел по собственному желанию. "Я не держусь за кресло, и решил показать своим примером, как нужно поступать в такой ситуации", - добавил он.

Также на вопрос, не будет ли он вмешиваться в работу ОТРК, так как многие сотрудники поспособствовали его уходу с поста директора, Жумагулов ответил, что министерство не будет вмешиваться в его работу, а политика канала - прерогатива его главы и общественного совета.