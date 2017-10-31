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Султан Жумагулов пообещал завтра рассказать ЖК причину ухода с ОТРК

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Гулиза Авазова

Сегодня, 31 октября, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассматривает кандидатуру Султана Жумагулова на пост министра культуры, информации и туризма.

Его представила вице-премьер-министр страны Чолпон Султанбекова.

Отметим, кандидат последние годы работал советником главы аппарата президента, до этого год занимал должность директора ОТРК, однако ушел по собственному желанию.

Депутаты, задавая ему вопросы, в первую очередь поинтересовались об его уходе с поста главы ОТРК.

Он отметил, что все подробности расскажет завтра на заседании Жогорку Кенеша. Однако сказал, что допустил личную ошибку. В связи с этим он не имел морального права занимать эту должность и ушел по собственному желанию. "Я не держусь за кресло, и решил показать своим примером, как нужно поступать в такой ситуации", - добавил он.

Также на вопрос, не будет ли он вмешиваться в работу ОТРК, так как многие сотрудники поспособствовали его уходу с поста директора, Жумагулов ответил, что министерство не будет вмешиваться в его работу, а политика канала - прерогатива его главы и общественного совета.

URL: http://www.vb.kg/368913
Теги:
Министерство культуры и туризма, КТРК, парламент
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