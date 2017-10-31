Правительство КР ищет альтернативу Казахстану для экспорта продукции

Правительство Кыргызстана ищет альтернативу Казахстану для экспорта своей продукции. Об этом сегодня, 31 октября, в ходе круглого стола в пресс-центре "ВБ" сообщил заместитель Госагентства по продвижению инвестиций и экспорта Адилбек уулу Шумкарбек.

По его словам, Россия и Казахстан остаются основными партнерами КР. Однако, учитывая возникшие риски, правительство КР ищет другие страны для экспорта продукции.

"Проблема должна решаться исключительно путем диалога. Есть определенные моменты, но они должны решаться обоюдным путем. Чтобы не зависеть от этих рисков, правительство ищет альтернативные рынки сбыта продукции. Мы изучаем ряд других рынков для расширения сбыта. В частности, это Узбекистан, КНР и другие страны. Создана рабочая группа, прорабатывающая логистику, покупательскую способность", - сказал Адилбек уулу Шумкарбек.