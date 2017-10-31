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Правительство КР ищет альтернативу Казахстану для экспорта продукции

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Аида Джумашева

Правительство Кыргызстана ищет альтернативу Казахстану для экспорта своей продукции. Об этом сегодня, 31 октября, в ходе круглого стола в пресс-центре "ВБ" сообщил заместитель Госагентства по продвижению инвестиций и экспорта Адилбек уулу Шумкарбек.

По его словам, Россия и Казахстан остаются основными партнерами КР. Однако, учитывая возникшие риски, правительство КР ищет другие страны для экспорта продукции.

"Проблема должна решаться исключительно путем диалога. Есть определенные моменты,  но они должны решаться обоюдным путем. Чтобы не зависеть от этих рисков, правительство ищет альтернативные рынки сбыта продукции. Мы изучаем ряд других рынков для расширения сбыта. В частности, это Узбекистан, КНР и другие страны. Создана рабочая группа, прорабатывающая логистику, покупательскую способность", - сказал Адилбек уулу Шумкарбек.

URL: http://www.vb.kg/368914
Теги:
экспорт, экономика
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Комментарии
elle ru
31.10.2017, 11:47
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Минусов: 18
Комментариев: 46

Елбасы топит ЕАЭС. В южном Казахстане растут цены на продовольствиеПолитическая блокада, устроенная Кыргызстану Астаной, больно бьет по жителям южного Казахстана - они лишились возможности приобретать доступные товары из Кыргызстана.Если сравнить цены в Алматы и Бишкеке, то в соседней республике даже граждане среднего достатка могут позволить себе питаться только китайскими окорочками и завезенным оттуда же рисом. Все остальные доходы съедают налоги и высокие тарифы на коммунальные услуги. Такую плату граждане Казахстана вносят на содержание Елбасы, обслуживающего его персонала и содержание приближенных к телу олигархов. Видимо, другого пути попадания Казахстана в число 50 самых развивающихся и передовых стран планеты не существует.Устроив экономическую блокаду Кыргызстану, руководство Казахстана поставило под удар миллионы своих сограждан, которые имели возможность приобретать дешевое и качественное продовольствие, производимое в нашей республике. Это молочная продукция, мясо и рыба. Цены на эти товары в южном Казахстане со времени обострения ситуации на границе выросли в среднем на 30 процентов, и это еще не предел. Если в кратчайшие сроки не будет найден выход из кризисный ситуации, то дефицит основных продуктов питания и рост цен на них станет для Астаны серьезной проблемой.

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Даурен Чингисов
31.10.2017, 12:50
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Комментариев: 11

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elle ru
31.10.2017, 13:00
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 18
Комментариев: 46

ВластиКазахстана ошибаются, если рассчитывают,

что из-за закрытия границ кыргызстанцы,

испугавшись, проголосуют за БабановаТрудностиперехода через границу Казахстана наших

граждан надо воспринимать не как якобы

усиление мер безопасности из-за выборов

в Кыргызстане, а как откровенный демарш

властей соседнего государства с целью

поддержки Бабанова.Новласти Казахстана совершают ошибку,

думая, что своим давлением могут заставить

голосовать кыргызстанцев за Бабанова.

Кыргызстанцы не тот народ, который можно

запугать и им можно манипулировать.Всякиекомментарии о том, что это ответная мера

на речь президента Кыргызстана, не

отражают полную картину. Это реализация

плана по поддержке определенного

кандидата в президенты, то есть Бабанова,

который ездил, образно говоря, на поклон

к Назарбаеву.Сейчаспредвыборная кампания вступила в

решающую фазу, а Бабанов реально теряет

голоса из-за своих просчетов, поэтому

лица, покровительствующие ему, решили

путем проблем на границе надавить на

кыргызстанцев и грозят депортацией

нашим трудовым мигрантам.Онирассчитывают, что недовольство народа

обернется против власти Кыргызстана и

тогда их ставленник, выдвиженец может

перехватить инициативу и попытается

использовать растущую напряженность

в стране в своих целях.ОкружениеНазарбаева, которое уже сильно подставило

его, сильно рискует, идя на такие шаги,

так как мы все видели, какой был эффект

от речи Атамбаева, когда он жестко

раскритиковал власть в Казахстане.Анасчет Бабанова можно просто сказать,

что он оказался игрушкой и марионеткой

в руках отдельных казахских олигархов.Ошибочнополагать, что закрытие границ может

помочь тем силам, которые вынашивают

планы по организации массовых беспорядков.

Наши правоохранительные органы и

спецслужбы способны обеспечить

стабильность во время выборов и жестко

пресечь любые попытки организации

массовых беспорядков. Они уже нейтрализовали

ряд возможных организаторов, которые,

как показывают сообщения в СМИ, готовились

к дестабилизации обстановки в стране

в случае проигрыша одного из кандидатов.

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Федя Поздняк
31.10.2017, 21:43
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 4
Комментариев: 24

Пришли тролли Назарбаева, пытаются нас жизни учить, пусть своего елбасы в чувство реальности приведут. Из за него ЕАЭС превратился в фикцию.

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