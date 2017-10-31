"Майкрософт" и "Ассеко" заинтересованы в участии проекта "Таза Коом"

Сапар Исаков 30 октября встретился с представителями компании "Майкрософт" и "Ассеко". Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

На встрече обсуждены меры и перспективы совместной реализации национального проекта "Таза Коом".

Премьер-министр особо отметил, что на сегодняшний день правительством страны ведется активная реализация национального проекта "Таза Коом", основной целью которого является переход на цифровую экономику.

Сапар Исаков подчеркнул, что это позволит увеличить объем доходов республиканского бюджета, оптимизировать государственные расходы и предупреждать коррупционные проявления в государственных органах.

Кроме того, глава правительства отметил, что имеется ряд проектов, для реализации которых будут привлекаться крупные иностранные компании. В частности, премьер-министр подчеркнул, что одним из них является проект по переходу на цифровую медицину.

Сапар Исаков призвал компании "Майкрософт" и "Ассеко" к активному сотрудничеству и совместной реализации вышеуказанных проектов.

Представитель компании "Ассеко" в Центральной Азии Станислав Бузала поблагодарил главу правительства за встречу и проинформировал, что у компании "Ассеко" есть большой опыт по автоматизации тех или иных сфер в различных странах мира.

Он представил презентацию о реализованных проектах компании в странах Восточной Европы.

По итогам встречи соответствующим государственным органам поручено изучить вопрос сотрудничества с компаниями "Майкрософт" и "Ассеко" по реализации вышеуказанных проектов.