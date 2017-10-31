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Вновь прибывшие порожние фуры просят проходить границу через КПП "Чалдовар"

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Аида Джумашева

Водители грузовых машин на КПП "Ак-Тилек" не пропускают вновь прибывшие авто без очереди. Об этом сегодня, 31 октября, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" сообщил президент национального делового клуба КР Сергей Панкратов.

По его словам, дальнобойщики, простаивающие на КПП "Ак-Тилек" не хотят ехать на КПП "Чалдовар", поскольку боятся, что их там не пропустят и они потеряют свою очередь.

"Я бы хотел обратиться к перевозчикам  с порожними машинами с просьбой проходить границу через КПП "Чалдовар". Там перевозчики проходят границу неплохо. На КПП " Ак-Тилек" вновь прибывших не пропустят сами дальнобойщики. Они опасаются ехать на другой пункт пропуска, поскольку боятся потерять свою очередь и встать в конец", - сказал Панкратов.

Он также проинформировал, что завтра премьер-министр встретится с представителями бизнес-сообщества.

URL: http://www.vb.kg/368916
Теги:
граница, грузоперевозки, Казахстан
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elle ru
31.10.2017, 11:56
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Комментариев: 46

Елбасы своими выходками  топит ЕАЭС. В южном Казахстане растут цены на продовольствие Политическая блокада, устроенная Кыргызстану Астаной, больно бьет по жителям южного Казахстана - они лишились возможности приобретать доступные товары из Кыргызстана.Если сравнить цены в Алматы и Бишкеке, то в соседней республике даже граждане среднего достатка могут позволить себе питаться только китайскими окорочками и завезенным оттуда же рисом. Все остальные доходы съедают налоги и высокие тарифы на коммунальные услуги. Такую плату граждане Казахстана вносят на содержание Елбасы, обслуживающего его персонала и содержание приближенных к телу олигархов. Видимо, другого пути попадания Казахстана в число 50 самых развивающихся и передовых стран планеты не существует.Устроив экономическую блокаду Кыргызстану, руководство Казахстана поставило под удар миллионы своих сограждан, которые имели возможность приобретать дешевое и качественное продовольствие, производимое в нашей республике. Это молочная продукция, мясо и рыба. Цены на эти товары в южном Казахстане со времени обострения ситуации на границе выросли в среднем на 30 процентов, и это еще не предел. Если в кратчайшие сроки не будет найден выход из кризисный ситуации, то дефицит основных продуктов питания и рост цен на них станет для Астаны серьезной проблемой.

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