Вновь прибывшие порожние фуры просят проходить границу через КПП "Чалдовар"

Водители грузовых машин на КПП "Ак-Тилек" не пропускают вновь прибывшие авто без очереди. Об этом сегодня, 31 октября, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" сообщил президент национального делового клуба КР Сергей Панкратов.

По его словам, дальнобойщики, простаивающие на КПП "Ак-Тилек" не хотят ехать на КПП "Чалдовар", поскольку боятся, что их там не пропустят и они потеряют свою очередь.

"Я бы хотел обратиться к перевозчикам с порожними машинами с просьбой проходить границу через КПП "Чалдовар". Там перевозчики проходят границу неплохо. На КПП " Ак-Тилек" вновь прибывших не пропустят сами дальнобойщики. Они опасаются ехать на другой пункт пропуска, поскольку боятся потерять свою очередь и встать в конец", - сказал Панкратов.

Он также проинформировал, что завтра премьер-министр встретится с представителями бизнес-сообщества.