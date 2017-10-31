Комитет ЖК поддержал кандидатуру Жумагулова на пост министра культуры

Сегодня, 31 октября, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша поддержала кандидатуру Султана Жумагулова на пост министра культуры, информации и туризма.

Перед голосованием, депутаты поинтересовались, что прежний министр ушел с поста из-за одной ошибки, связанной с мумией и каково его мнение по данной ситуации.

Жумагулов ответил, что этот вопрос нужно решать не одному человеку. Необходимо привлечь специалистов в этой области, в частности археологов, историков, и даже химиков.

Также депутатов интересовали вопросы туризма. По мнению Жумагулова, можно получить доход от этой отрасли, не нарушая экологию. "Я за экологический туризм, получение дохода - приоритет, но это не главное, главное - сохранить природу. Вот мы видим, как в Сары-Челеке и в том же Нарыне туристы заезжают на своих джипах и почти задаром посещают наши исторические места. Мы не должны позволять так топтать дорогие нам объекты", - добавил он.

По итогам обсуждения, комитет единогласно поддержал кандидатуру Жумагулова. Теперь его рассмотрят на заседании Жогорку Кенеша.