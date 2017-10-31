Депутат: В ЖК нужны курилки, а то невозможно зайти в туалет

Сегодня, 31 октября, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассматривает кандидатуру Асель Кодурановой на пост вице-спикера парламента.

В качестве пожелания кандидату депутат Осмонбек Артыкбаев попросил обратить внимание на туалеты в здании Жогорку Кенеша.

Он отметил, что состояние уборных в здании ужасоые. "Там курят, и зайти невозможно. Нужны отдельные курилки", - добавил он.

Также он попросил заняться вопросом о приведении в порядок туалетов в здании.