Криминальная "крыша" угольного бизнеса. На разрез без очереди едут "свои"

Кыргызстан может отказаться от импортного угля и в полной мере обеспечить себя собственным твердым топливом. Однако пока это невозможно, так как данную отрасль контролируют криминальные элементы и так называемые "угольные бароны". Об этом "ВБ" рассказал независимый эксперт ТЭК Расул Умбеталиев.

По его словам, сейчас на государственном предприятии "Кыргызкомур" управляют все, кого можно только представить, но не специалисты. Он также отметил, что, для того чтобы угольные предприятия показывали свою реальную производительность, необходимо ликвидировать очаг бандитизма в указанном госпредприятии.

Отметим, основными учредителями "Кыргызкомура" являются семь крупных угольных компаний. В период правления Акаева и Бакиева и после событий 7 апреля 2010 года кадровая политика сильно изменилась. Генеральными директорами и их заместителями в ГП "Кыргызкомур" назначались экономисты, юристы, спортсмены, бывшие депутаты различного калибра и граждане с уголовным прошлым, руководители ОПГ, уверен Расул Умбеталиев.

"В прошлом году там были криминальные разборки. Одного милиционера убили, была стрельба, поножовщина. Подобное там каждый год случается, и то, что там происходят криминальные разборки - это однозначно", - сказал Расул Умбеталиев.

В пример эксперт ТЭК приводит то, что в селе Кызыл-Жылдыз Жумгальского района Нарынской области формируют колонны автомашин, c которых собираются денежные средства за отгружаемый уголь. И эти машины движутся в сторону карьера и без очереди загружаются твердым топливом. При этом многие нагружаются углем намного больше, чем указывается в накладных.

По его данным, на юге республики угольное предприятие ежегодно добывают более миллиона тонн угля, а фактически показывается, что всего 500 тысяч тонн.

"Кызыл-Жылдыз находится прямо у центральной дороги, куда все поворачивают в сторону разреза Кара-Кече. Там местные криминальные группировки установили шлагбаум и не пускают автомашины. С них собирают деньги за покупку угля, а потом, собрав до 100 автомашин, едут в сопровождении и грузятся на месторождении. При этом перевозчики платят в два раза меньше - как за 10 тонн, а грузят 20 тонн. На разрезе опэгэшники заставляют работников месторождения грузить уголь", - считает Умбеталиев.

Для того чтобы изменить сложившуюся ситуацию, эксперт ТЭК предлагает расформировать ГП "Кыргызкомур" и создать новое, где немалую роль играли бы частные фирмы. В таком случае работа госпредприятия изменится, так как частники будут бороться за свое существование на рынке и темные схемы изживут себя.

И тогда будут известны настоящие объемы добычи отечественного угля. Ведь в настоящее время объем исчисляется не путем замеров, а данными из накладных. Таким образом, Кыргызстан сможет не только восполнять свои потребности в твердом топливе, но и поставлять уголь на экспорт.

Впрочем, чтобы этого добиться, нужно решить еще один вопрос – соглашение в рамках ЕАЭС. Умбеталиев считает, что некоторые высокопоставленные чиновники уже сейчас заявляют, что в следующим году КР не может устанавливать ограничения по поставкам казахского угля. И наша страна должна выполнять условия Евразийского экономического союза. А в этом в большей степени кроются собственные интересы власть имущих.

"Наши высокопоставленные чиновники лоббируют интересы казахских компаний. Они заинтересованы, так как с каждой тонны они имеют 18 долларов прибыли в карман. Потому что если самим напрямую везти с Казахстана Шабыркуль, то получится 36 долларов, а если через компанию ОсОО "Рассвет", получается 56 долларов. Они заявляют, что мы так и будем покупать казахский уголь, потому что по условиям ЕАЭС мы не имеем права ограничивать поставки угля из Казахстана. Но сейчас же РК, наоборот, ограничивает экспорт своего угля, они не выполняют условия и положения ЕАЭС. Тогда почему мы должны исполнять условия, если в состоянии полностью себя обеспечить", - сказал Умбеталиев.