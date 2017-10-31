Депутат попросил чиновников сначала понять законопроект и потом докладывать

Депутат возмутился неподготовленностью докладчика из Министерства юстиции. Отметим, сегодня, 31 октября, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассматривал поправки в Закон "О нотариате".

Представитель Министерства юстиции начал свой доклад, однако депутат Исхак Масалиев попросил его ответить, для чего нужны поправки в закон.

Когда тот начал читать обоснования, депутат снова остановил его и попросил простыми словами объяснить, что он имеет в виду.

Чиновник ответил, что нужно наблюдать за действиями нотариусов. Депутат заметил, что лучше бы он пришел, получше поняв закон, и обратился к главе комитета с просьбой в следующий раз приглашать либо инициаторов, либо авторов законопроектов.

"А то тут сидите и читаете общие слова с "Таза Коома", - возмутился он в адрес представителя Минюста.

Отметим, цель законопроекта - создание Единой электронной базы нотариальных документов для контроля деятельности частных нотариусов.

После обсуждения комитет одобрил данный законопроект во втором чтении.