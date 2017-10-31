Погода
$ 68.71 - 68.94
€ 79.67 - 80.45

Депутат попросил чиновников сначала понять законопроект и потом докладывать

249  0
Гулиза Авазова

Депутат возмутился неподготовленностью докладчика из Министерства юстиции. Отметим, сегодня, 31 октября, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассматривал поправки в Закон "О нотариате".

Представитель Министерства юстиции начал свой доклад, однако депутат Исхак Масалиев попросил его ответить, для чего нужны поправки в закон.

Когда тот начал читать обоснования, депутат снова остановил его и попросил простыми словами объяснить, что он имеет в виду.

Чиновник ответил, что нужно наблюдать за действиями нотариусов. Депутат заметил, что лучше бы он пришел, получше поняв закон, и обратился к главе комитета с просьбой в следующий раз приглашать либо инициаторов, либо авторов законопроектов.

"А то тут сидите и читаете общие слова с "Таза Коома", - возмутился он в адрес представителя Минюста.

Отметим, цель законопроекта - создание Единой электронной базы нотариальных документов для контроля деятельности частных нотариусов.

После обсуждения комитет одобрил данный законопроект во втором чтении.

URL: http://www.vb.kg/368920
Теги:
Исхак Масалиев
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  