Минюст предложил создать Единую электронную базу нотариальных документов

Сегодня, 31 октября, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассматривает поправки в Закон "О нотариате".

По данным инициаторов законопроекта, Министерства юстиции, цель законопроекта - создание Единой электронной базы нотариальных документов. С помощью базы министерство сможет контролировать действия нотариальных контор.

Также поправка дает возможность: