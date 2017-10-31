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Минюст предложил создать Единую электронную базу нотариальных документов

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Гулиза Авазова

Сегодня, 31 октября, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассматривает поправки в Закон "О нотариате".

По данным инициаторов законопроекта, Министерства юстиции, цель законопроекта - создание Единой электронной базы нотариальных документов. С помощью базы министерство сможет контролировать действия нотариальных контор.

Также поправка дает возможность:

  1. формирования внутренних информационных ресурсов, предназначенных для хранения и обмена служебной информацией, используемой в деятельности нотариусов;
  2. взаимодействия внутренних информационных ресурсов с государственными информационными ресурсами, в том числе - Единым государственным реестром юридических лиц, Единым государственным регистром: недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, транспортных средств, населения, постепенный переход на взаимодействие с ними в электронной форме;
  3. осуществления административных процедур на основе заявительного принципа "одно окно";
  4. интеграции единой информационной системы нотариата в единое расчетное и информационное пространство республики;
  5. информационного взаимодействия с гражданами и организациям, в том числе и предоставление им открытой информации;
  6. автоматизации делопроизводства нотариусов;
  7. повышения уровня защиты прав и законных интересов граждан и организаций при обращении к нотариусам за совершением нотариальных действий и использовании нотариально удостоверенных документов;
  8. формирования нормативно-правовой базы, обеспечивающей внедрение внутреннего электронного документооборота нотариата и постепенная замена им традиционного бумажного делопроизводства;
  9. -создания единого электронного реестра нотариальных действий и ведение электронного архива нотариальных документов;
  10. интеграции внутренних информационных ресурсов с международными информационными системами, решение вопросов трансграничного информационного обмена с нотариатом государств участниц ЕАЭС (Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия), использующие в своей деятельности Единую информационную систему нотариата.

URL: http://www.vb.kg/368922
Теги:
Министерство юстиции
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