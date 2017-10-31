Минюст предложил создать Единую электронную базу нотариальных документов

Сегодня, 31 октября, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассматривает поправки в Закон "О нотариате".
По данным инициаторов законопроекта, Министерства юстиции, цель законопроекта - создание Единой электронной базы нотариальных документов. С помощью базы министерство сможет контролировать действия нотариальных контор.
Также поправка дает возможность:
- формирования внутренних информационных ресурсов, предназначенных для хранения и обмена служебной информацией, используемой в деятельности нотариусов;
- взаимодействия внутренних информационных ресурсов с государственными информационными ресурсами, в том числе - Единым государственным реестром юридических лиц, Единым государственным регистром: недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, транспортных средств, населения, постепенный переход на взаимодействие с ними в электронной форме;
- осуществления административных процедур на основе заявительного принципа "одно окно";
- интеграции единой информационной системы нотариата в единое расчетное и информационное пространство республики;
- информационного взаимодействия с гражданами и организациям, в том числе и предоставление им открытой информации;
- автоматизации делопроизводства нотариусов;
- повышения уровня защиты прав и законных интересов граждан и организаций при обращении к нотариусам за совершением нотариальных действий и использовании нотариально удостоверенных документов;
- формирования нормативно-правовой базы, обеспечивающей внедрение внутреннего электронного документооборота нотариата и постепенная замена им традиционного бумажного делопроизводства;
- -создания единого электронного реестра нотариальных действий и ведение электронного архива нотариальных документов;
- интеграции внутренних информационных ресурсов с международными информационными системами, решение вопросов трансграничного информационного обмена с нотариатом государств участниц ЕАЭС (Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия), использующие в своей деятельности Единую информационную систему нотариата.