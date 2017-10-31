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Токон Мамытов: Ситуация на границе - проверка на прочность ЕАЭС

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Аида Джумашева

Ситуация на кыргызско-казахской границе - проверка на прочность ЕАЭС. Об этом сегодня, 31 октября, в ходе круглого стола в пресс-центре "ВБ" сообщил советник премьер-министра Токон Мамытов.

По его словам, чиновникам и экспертам вместе нужно проанализировать ситуацию на границе.

"Все началось с объявления о том, что на казахстанской границе проводятся учения силовых структур, после прошло сообщение о том, что встреча премьер-министров состоялась по инициативе главы кабмина КР. Позже мы договорились о разработке дорожной карты, но не подписали ее, а потом нас обвинили в контрабанде, нарушениях фитосанитарных норм. Сейчас пробки не только на кыргызско-казахской границе, но и на росийско-казахской. Идет  целенаправленная работа против наших грузоперевозчиков. Эксперты в первую очередь должны срочно проанализировать все события.  Искусственно ассимилированные мы должны отвергнуть либо признать проблемы и сделать выводы. Мы не должны давать повода обвинять нас в нарушении фитосанитарных норм, отсутствии сертификатов или контрабанде", - сказал Мамытов.

URL: http://www.vb.kg/368924
Теги:
ЕАЭС
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elle ru
31.10.2017, 12:39
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Всоциальной сети Facebook распространяют

информацию о том, что соратник Омурбека

Бабанова, депутат ЖК КР от фракции

"Республика - Ата-Журт" Фархад

Иминов побывал в Казахстане, где провел

встречи с высокопоставленными лицами

соседнего государства.

Пишут,что 10 октября 2017 года в 5.32 через КПП

"Ак-Жол-автодорожный" на автомашине

марки Lexus LX 570, 2016 года выпуска, белого

цвета, с государственным номерным знаком

В 88 88 АX Фархад Иминов в сопровождении

телохранителя и водителя выехал в

Республику Казахстан.Вовремя встреч Иминов попросил денег для

организации массовых митингов сразу

же после президентских выборов 15 октября

этого года с целью поддержки О.Бабанова

и давления на власть. Иминов рассказал,

что после ряда просчетов рейтинг Бабанова

падает, поэтому надо готовиться к

жесткому противостоянию на улицах, где

будут звучать обвинения в фальсификации

выборов.Помимоэтого, Иминов попросил закрыть границу

и на полную мощь использовать как рычаг

давления трудовых мигрантов из Кыргызстана

в Казахстане. Депутат при этом просил

усилить давление на мигрантов и

депортировать часть кыргызстанцев на

Родину.Вэтот же день, 10 октября, в 21.45 через тот

же пропускной пункт Фархад Иминов

вернулся в Кыргызстан.

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elle ru
31.10.2017, 12:40
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 18
Комментариев: 46

Покакой причине казахская власть может

поддержать на президентских выборах в

Кыргызстане Омурбека Бабанова? Возникает

именно такой вопрос.Нескольколет назад были опубликованы документы,

подтверждающие казахстанское гражданство

О. Бабанова. Сам политик не подтвердил

и не опроверг это. Как известно, молчание

– знак согласия, наверняка, у Бабанова

действительно было гражданство

Казахстана. По всей вероятности, вопрос

гражданства является первой причиной

намерения Нурсултана Назарбаева

поддержать Бабанова на выборах. Может,

рассудил так: "В любом случае является

моим соотечественником, если в дальнейшем

будет действовать по моей указке, сможем

забрать многие земли".Во-вторых,как известно, на сегодняшний день

выборный штаб кандидата Бабанова главным

образом финансируют казахские олигархи.

Примерно в 5-х числах сентября в пансионате

"Аист" на иссык-кульском побережье

собрались олигархи из Казахстана и

России, встретились с Бабановым, за чаем

пообещали, что кандидат не будет

испытывать недостатка в средствах во

время выборов, а взамен тот после выборов

должен подготовить документы, дающие

им право на разработку месторождений

Кыргызстана. Никтоне опровергнет, что казахстанские

бизнесмены, такие  Утемуратов, имеют

тесные связи с Бабановым.В-третьих,кыргызстанская команда по кок бору,

которая до этого с лёгкостью выигрывала

в соревнованиях, на прошедших в Астане

играх по кокпару в финале со счетом 4:1

проиграла казахской команде. Примечательно,

что накануне финального поединка О.

Бабанов спешно прибыл в Астану, где

первоначально встретился с кыргызстанскими

улакчы, а затем с казахским олигархом

Утемуратовым, после чего, даже не

посмотрев игру, вернулся в Кыргызстан.

После этого СМИ написали, что Бабанов

подкупил шестерых игроков из Таласа в

составе кыргызстанской сборной.Понятноедело, что вполне логично рассуждают

таким образом, что если поддержит готовых

на предательство кандидатов, будут

продвигать их на выборах, то позже смогут

вести Кыргызстан на поводу. Но этого

кыргызский народ никогда не допустит.

Кыргызы – великий народ, который никогда

не продавал свою честь. Это великодушный

народ, который даже в самые трудные

времена отдавал последний кусок хлеба

своим родичам- соседям. Именно поэтому

Всевышний на протяжении веков охраняет

кыргызский народ. А что касается тех,

кто подобно Бабанову ставит свои интересы

выше чести государства, то народ сам на

выборах всё взвесит.

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