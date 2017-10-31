Токон Мамытов: Ситуация на границе - проверка на прочность ЕАЭС

Всоциальной сети Facebook распространяют
информацию о том, что соратник Омурбека
Бабанова, депутат ЖК КР от фракции
"Республика - Ата-Журт" Фархад
Иминов побывал в Казахстане, где провел
встречи с высокопоставленными лицами
соседнего государства.
Пишут,что 10 октября 2017 года в 5.32 через КПП
"Ак-Жол-автодорожный" на автомашине
марки Lexus LX 570, 2016 года выпуска, белого
цвета, с государственным номерным знаком
В 88 88 АX Фархад Иминов в сопровождении
телохранителя и водителя выехал в
Республику Казахстан.Вовремя встреч Иминов попросил денег для
организации массовых митингов сразу
же после президентских выборов 15 октября
этого года с целью поддержки О.Бабанова
и давления на власть. Иминов рассказал,
что после ряда просчетов рейтинг Бабанова
падает, поэтому надо готовиться к
жесткому противостоянию на улицах, где
будут звучать обвинения в фальсификации
выборов.Помимоэтого, Иминов попросил закрыть границу
и на полную мощь использовать как рычаг
давления трудовых мигрантов из Кыргызстана
в Казахстане. Депутат при этом просил
усилить давление на мигрантов и
депортировать часть кыргызстанцев на
Родину.Вэтот же день, 10 октября, в 21.45 через тот
же пропускной пункт Фархад Иминов
вернулся в Кыргызстан.