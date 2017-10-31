Токон Мамытов: Ситуация на границе - проверка на прочность ЕАЭС

Ситуация на кыргызско-казахской границе - проверка на прочность ЕАЭС. Об этом сегодня, 31 октября, в ходе круглого стола в пресс-центре "ВБ" сообщил советник премьер-министра Токон Мамытов.

По его словам, чиновникам и экспертам вместе нужно проанализировать ситуацию на границе.

"Все началось с объявления о том, что на казахстанской границе проводятся учения силовых структур, после прошло сообщение о том, что встреча премьер-министров состоялась по инициативе главы кабмина КР. Позже мы договорились о разработке дорожной карты, но не подписали ее, а потом нас обвинили в контрабанде, нарушениях фитосанитарных норм. Сейчас пробки не только на кыргызско-казахской границе, но и на росийско-казахской. Идет целенаправленная работа против наших грузоперевозчиков. Эксперты в первую очередь должны срочно проанализировать все события. Искусственно ассимилированные мы должны отвергнуть либо признать проблемы и сделать выводы. Мы не должны давать повода обвинять нас в нарушении фитосанитарных норм, отсутствии сертификатов или контрабанде", - сказал Мамытов.