СМИ: Избившим кыргызстанку в Турции полицейским прокуратура просит 4,5 года

Полицейским, избившим гражданку Кыргызстана в городе Анталье, грозит тюремный срок в 1,5 и 4,5 года. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По данным СМИ, в отношении блюстителей порядка возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Однако каким будет исход данного судебного разбирательства, пока неизвестно, так как процесс по этому делу назначен на 9 ноября.

Напомним, 4 октября в городе Анталье двое полицейских избили женщину. Тогда посольство Кыргызстана в Турции связалось с управлением безопасности района Аланья. Глава данного управления подтвердил консулу посольства факт происшествия и сообщил, что в настоящее время сотрудники отстранены от занимаемых должностей на время проведения следственных мероприятий.

Потерпевшей Р.А. была предоставлена необходимая медицинская и психологическая помощь. Как сообщили "ВБ" в МИД КР, женщина до сих пор находится в турецкой больнице.