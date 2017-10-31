В КР прошли международные конные соревнования по дистанционным пробегам

27-28 октября в кыргызстанском конном спорте произошло историческое событие - состоялись первые международные соревнования по дистанционным пробегам.

Соревнования явились первым шагом к получению лицензии на чемпионат мира, нашим спортсменам удалось не только благополучно закончить дистанцию на 80 км, но и завоевать первое место. Жаныбек Дюйшебаев с лошадью арабской породы по кличке Парвоз поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета, опередив своих более опытных соперников из Казахстана - Сергея Солодова и Алину Ковальчук.

Организаторы отметили, что ставка на лошадей местных пород и лошадей, выращенных в Кыргызстане, является важной частью идеи Федерации конного спорта Кыргызстана представить национальный бренд, коневодство страны на международной арене как неотъемлемую часть национальной культуры, важнейшую часть "национальной идеи".

Отметим, Федерация конного спорта Кыргызстана поставила перед собой амбициозную задачу не только войти в число сильнейших команд Азиатского континента, стать участниками чемпионата мира, но и представить вековую кочевую коневодческую культуру, давшую миру этот прекраснейший вид спорта.

Она разработала программу развития дистанционных пробегов, частью которой явилось проведение международного семинара для судей, руководителем курса была представитель Международной федерации конного спорта, сертифицированный тренер высшей категории Наталья Долгих. По программе FEI состоялся международный семинар для ветеринарных врачей, руководитель - технический ветеринарный делегат Международной федерации Ташкин Оздамир (Турция). Специалисты, тренеры, ветеринарные врачи подошли к соревнованиям подготовленными как теоретически, так и практически, с чувством большой ответственности.