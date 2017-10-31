Исаев: Казахстан имеет претензии к грузу из КР по трем категориям

Казахстан имеет претензии к грузу из КР по трем категориям: отсутствие санитарных сертификатов, маркировки продукции и нарушения при заполнении документов по фитосанитарным нормам. Об этом сегодня, 31 октября, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" сообщил директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Амангельды Исаев.

По его словам, действительно, порядка 60% перевозчиков экспортируют товар без санитарных сертификатов.

"Мы не получили от Казахстана ни одного официального документа, обосновывающего возврат продукции на кыргызско-казахстанской границе. Карантинные грузы должны сопровождаться заключением лабораторной экспертизы, должен иметься акт возврата. В 2015 году мы стали полноправным членом ЕАЭС, но уже тогда Казахстан не сразу убрал санитарный контроль. Только когда мы обратились с письмом в ЕЭК, после их вмешательства они убрали барьеры", - сказал Исаев.

Напомним, что проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.