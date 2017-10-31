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Исаев: Казахстан имеет претензии к грузу из КР по трем категориям

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Аида Джумашева

Казахстан имеет претензии к грузу из КР по трем категориям: отсутствие санитарных сертификатов, маркировки продукции и нарушения при заполнении документов по фитосанитарным нормам. Об этом сегодня, 31 октября, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" сообщил директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Амангельды Исаев.

По его словам, действительно, порядка 60% перевозчиков экспортируют товар без санитарных сертификатов.

"Мы не получили от Казахстана ни одного официального документа, обосновывающего возврат продукции на кыргызско-казахстанской границе. Карантинные грузы должны сопровождаться заключением лабораторной экспертизы, должен иметься акт возврата. В 2015 году мы стали полноправным членом ЕАЭС, но уже тогда Казахстан не сразу убрал санитарный контроль. Только когда мы обратились с письмом в ЕЭК, после их вмешательства они убрали барьеры", - сказал Исаев.

Напомним, что проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.

URL: http://www.vb.kg/368929
Теги:
граница, грузоперевозки, Казахстан, сельское хозяйство
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elle ru
31.10.2017, 13:52
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Елбасы топит ЕАЭС. В южном Казахстане растут цены на продовольствиеПолитическая блокада, устроенная Кыргызстану Астаной, больно бьет по жителям южного Казахстана - они лишились возможности приобретать доступные товары из Кыргызстана.Если сравнить цены в Алматы и Бишкеке, то в соседней республике даже граждане среднего достатка могут позволить себе питаться только китайскими окорочками и завезенным оттуда же рисом. Все остальные доходы съедают налоги и высокие тарифы на коммунальные услуги. Такую плату граждане Казахстана вносят на содержание Елбасы, обслуживающего его персонала и содержание приближенных к телу олигархов. Видимо, другого пути попадания Казахстана в число 50 самых развивающихся и передовых стран планеты не существует.Устроив экономическую блокаду Кыргызстану, руководство Казахстана поставило под удар миллионы своих сограждан, которые имели возможность приобретать дешевое и качественное продовольствие, производимое в нашей республике. Это молочная продукция, мясо и рыба. Цены на эти товары в южном Казахстане со времени обострения ситуации на границе выросли в среднем на 30 процентов, и это еще не предел. Если в кратчайшие сроки не будет найден выход из кризисный ситуации, то дефицит основных продуктов питания и рост цен на них станет для Астаны серьезной проблемой.

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