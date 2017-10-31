За 9 месяцев финразведка провела 121 расследование по отмыванию денег

Премьер-министр Сапар Исаков сегодня, 31 октября, провел рабочее совещание по вопросу деятельности Государственной службы финансовой разведки при ПКР. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

В ходе совещания были обсуждены текущие задачи финразведки, а также подведены итоги работы за 9 месяцев текущего года.

Председатель ГСФР Айбек Кадыралиев сообщил, что в целях выявления операций, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической и экстремистской деятельности за отчётный период проведено 121 финансовое расследование.

По их результатам были подготовлены обобщенные материалы, направленные в правоохранительные органы страны.

Премьер-министр подчеркнул необходимость повышения эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В этой связи глава правительства поручил Госслужбе финансовой разведки продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.