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Открыт новый маршрут грузоперевозок Узбекистан - Кыргызстан - Китай

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Накануне, 30 октября, на контрольно-пропускном пункте "Достук" состоялась церемония встречи делегации из участников международного автопробега по маршруту Ташкент – Андижан – Ош – Иркештам – Кашгар.

В церемонии встречи участников международного автопробега приняли участие представители мэрии города Оша, полномочного представительства правительства в Ошской области, полномочного представительства МИД КР по югу, Госагентства автомобильно-водного и весогабаритного контроля при МТД КР.

В рамках церемонии после оказанного приема представители Узбекистана, Кыргызстана и Китая, а также 9 большегрузных машин по три из каждого государства пересекли КПП "Достук". Данные фуры направились по своему маршруту в сторону китайского города Кашгар.

По словам директора Госагентства автомобильно-водного и весогабаритного контроля А.Бекмуратова, договоренность по данному пилотному проекту была достигнута между тремя государствами, и открытие данного маршрута создаст дополнительные удобные условия для грузоперевозчиков трех стран.

URL: http://www.vb.kg/368932
Теги:
грузоперевозки, Китай, Ошская область, Узбекистан
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Комментарии
elle ru
31.10.2017, 13:52
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Политическая блокада, устроенная Кыргызстану Астаной, больно бьет по жителям южного Казахстана - они лишились возможности приобретать доступные товары из Кыргызстана.Если сравнить цены в Алматы и Бишкеке, то в соседней республике даже граждане среднего достатка могут позволить себе питаться только китайскими окорочками и завезенным оттуда же рисом. Все остальные доходы съедают налоги и высокие тарифы на коммунальные услуги. Такую плату граждане Казахстана вносят на содержание Елбасы, обслуживающего его персонала и содержание приближенных к телу олигархов. Видимо, другого пути попадания Казахстана в число 50 самых развивающихся и передовых стран планеты не существует.Устроив экономическую блокаду Кыргызстану, руководство Казахстана поставило под удар миллионы своих сограждан, которые имели возможность приобретать дешевое и качественное продовольствие, производимое в нашей республике. Это молочная продукция, мясо и рыба. Цены на эти товары в южном Казахстане со времени обострения ситуации на границе выросли в среднем на 30 процентов, и это еще не предел. Если в кратчайшие сроки не будет найден выход из кризисный ситуации, то дефицит основных продуктов питания и рост цен на них станет для Астаны серьезной проблемой.

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