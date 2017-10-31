Открыт новый маршрут грузоперевозок Узбекистан - Кыргызстан - Китай

Накануне, 30 октября, на контрольно-пропускном пункте "Достук" состоялась церемония встречи делегации из участников международного автопробега по маршруту Ташкент – Андижан – Ош – Иркештам – Кашгар.

В церемонии встречи участников международного автопробега приняли участие представители мэрии города Оша, полномочного представительства правительства в Ошской области, полномочного представительства МИД КР по югу, Госагентства автомобильно-водного и весогабаритного контроля при МТД КР.

В рамках церемонии после оказанного приема представители Узбекистана, Кыргызстана и Китая, а также 9 большегрузных машин по три из каждого государства пересекли КПП "Достук". Данные фуры направились по своему маршруту в сторону китайского города Кашгар.

По словам директора Госагентства автомобильно-водного и весогабаритного контроля А.Бекмуратова, договоренность по данному пилотному проекту была достигнута между тремя государствами, и открытие данного маршрута создаст дополнительные удобные условия для грузоперевозчиков трех стран.