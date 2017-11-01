В Китае дипломаты из КР приняли участие в благотворительной ярмарке

29 октября посольство КР в КНР приняло участие в ежегодной международной благотворительной ярмарке "Любовь не знает границ", которая прошла под патронажем супруги министра иностранных дел Китая Цянь Вэй. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В данном мероприятии приняли также участие более 70 дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Китае. Благотворительную ярмарку посетили министр иностранных дел КНР Ван И, руководство и представители МИД КНР.

Все участники, представляя свои культуры, осуществляют продажу сувениров, предметов народно-прикладного искусства, национальных блюд, кондитерских изделий, напитков. Все собранные на благотворительном мероприятии денежные средства впоследствии направляются для оказания помощи в нуждающиеся районы провинции Юньнань Китая.