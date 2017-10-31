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В КР могут снизить стоимость регистрации авто в три раза

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Алексей Тимаев

Правительство КР предлагает снизить стоимость регистрации на транспортные средства.

В Министерстве юстиции КР, которое выступило инициатором этой идеи, подчеркивают, что поправки в постановление КР "О вопросах регистрации транспортных средств, установок и оборудования" внесены, чтобы гражданам было выгодно в финансовом плане зарегистрировать транспортное средство, а не оформлять доверенность. Статистика показывает, что более половины сделок по купле-продаже транспортного средства производится при помощи выдачи доверенности с правом отчуждения и получения денежных средств от покупателя. Поскольку сейчас стоимость официального оформления договора купли-продажи превышает в несколько раз стоимость выдаваемой доверенности.

За 2016 год было перерегистрировано 80 тыс. единиц транспортных средств, при этом общая сумма 1% сбора от среднерыночной стоимости транспортного средства составляет – 141,4 млн сомов, а за первое полугодие 2017 года в республиканский бюджет поступило 71,5 млн сомов от перерегистрации 48,4 тыс. единиц транспортных средств.

В настоящее время при совершении правонарушений к административной ответственности привлекаются собственники транспортных средств, на которых оформлен автомобиль, в действительности же владельцем авто является совсем другой человек, на которого оформлена доверенность", - поясняется в справке обосновании к проекту закона.

Согласно поправкам предлагается снизить сбор за перерегистрацию транспортного средства с 1% от среднерыночной стоимости автомототранспортного средства до 0,3%.

URL: http://www.vb.kg/368935
Теги:
Министерство юстиции, правительство, транспорт
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