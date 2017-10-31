Погода
$ 68.71 - 68.94
€ 79.67 - 80.45

Facebook заподозрили в слежке за бытовыми разговорами пользователей

388  0
www

На Reddit обратили внимание на ролик с доказательствами того, что Facebook якобы следит за пользователями. Ролик был опубликован посетителем ресурса с ником AnimalCrust и за несколько часов набрал более 100 тысяч лайков и 11 тысяч комментариев, пишет Lenta.ru.

На видео мужчина показывает, как Facebook подслушивает бытовые разговоры пользователей через микрофоны их гаджетов, чтобы подогнать контекстную рекламу под интересы клиентов. Так, в начале ролика он специально разговаривает только о котах и кошачьей еде. Затем автор открывает приложение социальной сети и демонстрирует внезапно появившуюся рекламу кормов для домашних питомцев.

В комментариях под постом посетители Reddit отметили, что у них были похожие ситуации. По их словам, приложение Facebook не раз рекламировало им вещи, о которых они просто разговаривали со своими близкими.

URL: http://www.vb.kg/368939
Теги:
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  