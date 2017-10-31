Депутаты предлагают рассмотреть ответственность министров КР в ЕЭК

Депутат Азамат Арапбаев предложил рассмотреть ответственность министров Кыргызстана в Евразийской экономической комиссии. Такое предложение он внес сегодня, 31 октября, на заседании комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша.

Депутат отметил, что Казахстан ввел негласное эмбарго и усиленный контроль на границе, и это создало проблему для предпринимателей из Кыргызстана.

Он добавил, в ЕЭК есть два министра-представителя из Кыргызстана и вот уже два года страна в Союзе, но о работе официальных представителей никто не слышал.

"Премьер-министр, министр экономики стараются, но со стороны представителей в ЕЭК работы не видно. Пусть отчитаются на комитете", - сказал он.

Также Арапбаев предложил рассмотреть их ответственность. Идею депутата поддержал замглавы комитета Абдумажит Юсуров.