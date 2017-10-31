ВТО озабочена ситуацией на границе между Кыргызстаном и Казахстаном

На форуме Всемирной таможенной организации в Токио обсудили ситуацию, сложившуюся на кыргызско-казахской границе.

Участники форума отметили, что на границе между странами сложилась кризисная ситуация и много сотен машин в течение нескольких недель не могут пересечь границу. Отвечая на вопрос, Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТО) Кунио Микурия принял к сведению эту информацию.

Другие спикеры форума ВТО отметили, что членам единого ЕАЭС могут помочь современные технологии для ускорения процедур прохода границ как внутри союза, так и на границах с внешними партнерами.

Участники форума призвали ВТО помочь отстающим в технологическом плане странам, таким как Казахстан, с технологиями для ускорения процедур перехода границы. Отмечается, что люди и машины переходят кыргызскую сторону границы за минуты, но на казахской стороне процедуры занимают много часов на одну машину.