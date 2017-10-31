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ВТО озабочена ситуацией на границе между Кыргызстаном и Казахстаном

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ВБ

На форуме Всемирной таможенной организации в Токио обсудили ситуацию, сложившуюся на кыргызско-казахской границе.

Участники форума отметили, что на границе между странами сложилась кризисная ситуация и много сотен машин в течение нескольких недель не могут пересечь границу. Отвечая на вопрос, Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТО) Кунио Микурия принял к сведению эту информацию.

Другие спикеры форума ВТО отметили, что членам единого ЕАЭС могут помочь современные технологии для ускорения процедур прохода границ как внутри союза, так и на границах с внешними партнерами.

Участники форума призвали ВТО помочь отстающим в технологическом плане странам, таким как Казахстан, с технологиями для ускорения процедур перехода границы. Отмечается, что люди и машины переходят кыргызскую сторону границы за минуты, но на казахской стороне процедуры занимают много часов на одну машину.

URL: http://www.vb.kg/368942
Теги:
ВТО, граница, Казахстан, ЕАЭС, Кыргызстан
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Комментарии
elle ru
31.10.2017, 15:22
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elle ru
31.10.2017, 15:23
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Минусов: 18
Комментариев: 46

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0
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ER NUR
31.10.2017, 16:40
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Комментариев: 21

Участники форума ВТО чтото не особо ругали КЗ..

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Karina Karimova
31.10.2017, 17:38
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Комментариев: 2

Участники форума призвали ВТО помочь отстающим в технологическом плане странам, таким как Казахстан, с технологиями для ускорения процедур перехода границы. 

Да вы что? "Отсталая страна"? Казахи себя считают такими развитыми а тут такой облом. 

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Мурат Темирбек
31.10.2017, 17:47
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Комментариев: 12

Karina Karimova

Участники форума призвали ВТО помочь отстающим в технологическом плане странам, таким как Казахстан, с технологиями для ускорения процедур перехода границы. 

Да вы что? "Отсталая страна"? Казахи себя считают такими развитыми а тут такой облом. 

куда казахам до гастеров

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Эльвира Бегимбаева
31.10.2017, 18:33
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Куда гастерам до вечных рабов

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ER NUR
31.10.2017, 20:57
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Да ладно вам , для них что Киргизия что Казахстан что Афганистан одно и то же))))

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Ержан У
31.10.2017, 21:00
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Эльвира Бегимбаева

Куда гастерам до вечных рабов

зачем "рабам" продукты и вещи поставляете? забудьте об этой границе и живите сами - свободными и сытыми. а с любимой Россией через Китай общайтесь.

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