На улице +25, в квартирах невыносимая жара

Народную новость прислал Абай

Здравствуйте, уважаемая редакция. Хотелось бы через вас обратиться к сотрудникам мэрии и "Бишкектеплосети". На улице +25, отопление включили раньше времени. В южных микрорайонах жара в квартирах, приходится открывать окна. И при этом мы ещё должны платить за несвоевременную подачу тепла. Нельзя ли отключить отопление до наступления холодов? И в последующем включать в соответствии с погодой?