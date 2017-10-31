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На улице +25, в квартирах невыносимая жара

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Народную новость прислал Абай

Здравствуйте, уважаемая редакция. Хотелось бы через вас обратиться к сотрудникам мэрии и "Бишкектеплосети". На улице +25, отопление включили раньше времени. В южных микрорайонах жара в квартирах, приходится открывать окна. И при этом мы ещё должны платить за несвоевременную подачу тепла. Нельзя ли отключить отопление до наступления холодов? И в последующем включать в соответствии с погодой?

URL: http://www.vb.kg/368946
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Комментарии
Виктория Голубенко
31.10.2017, 21:34
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Комментариев: 1

Да, жара невыносимая ((( но похолодание обещают уже на следующей неделе, похоже заставят нас жариться дальше

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