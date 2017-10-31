Погода
$ 68.71 - 68.94
€ 79.67 - 80.45

"Знай свои права". Специалисты готовы оказать бесплатно правовую помощь

235  0
ВБ

Сегодня, 31 октября, в Бишкеке началась акция Министерства юстиции под лозунгом "Знай свои права", которая продлится до 3 ноября. Мероприятие организовано при финансовой поддержке проекта Европейского Союза "Содействие укреплению верховенства права в КР".

Первый день акции прошел в районе Аламединского рынка. Бесплатную правовую помощь всем желающим оказывали юристы, государственные нотариусы, адвокаты системы гарантированной государством юридической помощи, а также сотрудники ГРС.

В основном граждане обращаются к юристам по различным вопросам: регистрация земельных участков и жилищного имущества, разрешение семейных споров, оформление обращений в суды и правоохранительные органы, наследственные споры, оформление различного рода юридических документов, трудовые споры и многое другое.

С 1 ноября акция "Знай свои права" будет проходить уже во всех областях Кыргызстана по следующему графику:

Город Бишкек

1 ноября 2017 г. – рынок "Дордой"

Иссык-Кульская область

1 ноября 2017 г. - Джети-Огузский район, с. Кызыл-Суу (ориентир - центральный рынок);

2 ноября 2017 г. - Тонский район, с. Боконбаево (ориентир - автовокзал);

3 ноября 2017 г. - г. Балыкчы, (ориентир - старый рынок).

Нарынская область

1 ноября 2017 г. - Кочкорский район (ориентир - рынок);

2 ноября 2017 г. - г. Нарын (ориентир - рынок);

3 ноября 2017 г. - Ак-Талинский район (ориентир - рынок).

Таласская область

1 ноября 2017 г. - г. Талас, торговый комплекс "ОРДО" (ориентир - возле центрального рынка г. Талас);

2 ноября 2017 г. - с. Бакай-Ата Бакай-Атинского района (ориентир - центральная площадь);

3 ноября 2017 г. - с.Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района (ориентир - возле районного рынка).

Баткенская область

1 ноября 2017 г. - город Исфана (ориентир - рынок);

2 ноября 2017 г. - город Баткен (ориентир - рынок);

3 ноября 2017 г. - Кызыл-Кия (ориентир - рынок).

Ошская область

1 ноября 2017 г. - город Узген, ул. Манаса б-н (ориентир - рынок);

2 ноября 2017 г. - город Кара-Суу, ул. Ленина б-н (ориентир - рынок);

3 ноября 2017 г. - Ошская область, Араванский район, с Араван, ул. Б.Айдарова б-н (ориентир - рынок).

Джалал-Абадская область

1 ноября 2017 г. - город Джалал-Абад, улица Пушкина (ориентир - Джалал-Абадская городская больница);

2 ноября 2017 г. - город Майлуу-Суу, ул.Ленина (ориентир - центральный рынок);

3 ноября 2017 г. - город Кочкор-Ата (ориентир - центральный рынок).

URL: http://www.vb.kg/368947
Теги:
Министерство юстиции, права человека
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  