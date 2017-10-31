"Знай свои права". Специалисты готовы оказать бесплатно правовую помощь

Сегодня, 31 октября, в Бишкеке началась акция Министерства юстиции под лозунгом "Знай свои права", которая продлится до 3 ноября. Мероприятие организовано при финансовой поддержке проекта Европейского Союза "Содействие укреплению верховенства права в КР".

Первый день акции прошел в районе Аламединского рынка. Бесплатную правовую помощь всем желающим оказывали юристы, государственные нотариусы, адвокаты системы гарантированной государством юридической помощи, а также сотрудники ГРС.

В основном граждане обращаются к юристам по различным вопросам: регистрация земельных участков и жилищного имущества, разрешение семейных споров, оформление обращений в суды и правоохранительные органы, наследственные споры, оформление различного рода юридических документов, трудовые споры и многое другое.

С 1 ноября акция "Знай свои права" будет проходить уже во всех областях Кыргызстана по следующему графику:

Город Бишкек

1 ноября 2017 г. – рынок "Дордой"

Иссык-Кульская область

1 ноября 2017 г. - Джети-Огузский район, с. Кызыл-Суу (ориентир - центральный рынок);

2 ноября 2017 г. - Тонский район, с. Боконбаево (ориентир - автовокзал);

3 ноября 2017 г. - г. Балыкчы, (ориентир - старый рынок).

Нарынская область

1 ноября 2017 г. - Кочкорский район (ориентир - рынок);

2 ноября 2017 г. - г. Нарын (ориентир - рынок);

3 ноября 2017 г. - Ак-Талинский район (ориентир - рынок).

Таласская область

1 ноября 2017 г. - г. Талас, торговый комплекс "ОРДО" (ориентир - возле центрального рынка г. Талас);

2 ноября 2017 г. - с. Бакай-Ата Бакай-Атинского района (ориентир - центральная площадь);

3 ноября 2017 г. - с.Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района (ориентир - возле районного рынка).

Баткенская область

1 ноября 2017 г. - город Исфана (ориентир - рынок);

2 ноября 2017 г. - город Баткен (ориентир - рынок);

3 ноября 2017 г. - Кызыл-Кия (ориентир - рынок).

Ошская область

1 ноября 2017 г. - город Узген, ул. Манаса б-н (ориентир - рынок);

2 ноября 2017 г. - город Кара-Суу, ул. Ленина б-н (ориентир - рынок);

3 ноября 2017 г. - Ошская область, Араванский район, с Араван, ул. Б.Айдарова б-н (ориентир - рынок).

Джалал-Абадская область

1 ноября 2017 г. - город Джалал-Абад, улица Пушкина (ориентир - Джалал-Абадская городская больница);

2 ноября 2017 г. - город Майлуу-Суу, ул.Ленина (ориентир - центральный рынок);

3 ноября 2017 г. - город Кочкор-Ата (ориентир - центральный рынок).