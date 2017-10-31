Комитет ЖК окончательно поддержал ужесточение наказания педофилам

Сегодня, 31 октября, комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша рассмотрел поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы КР.

Отметим, поправка ужесточает наказание за половое сношение, мужеложство или лесбиянство с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Это грозит пятью годами лишения свободы, лишением права заниматься педагогической деятельностью, а также иной деятельностью, связанной с несовершеннолетними.

Напомним, этот законопроект был принят в третьем чтении, однако его снова вернули на второе чтение, так как на этом этапе нельзя внести поправки. На прошлой неделе на заседании Жогорку Кенеш снова рассмотрел его во втором чтении, так как аппарат комитета допустил ошибку при разборе стенограммы, где говорится о дополнениях и предложениях при поправке в закон.

Сегодня комитет одобрил законопроект на третьем чтении и теперь его рассмотрят в палате.

Поправки также касаются той части, где говорится о преступлении, совершенном против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего. На них не распространяется норма, которая освобождает от наказания вследствие утраты лицом общественной опасности ввиду безупречного поведения и добросовестного отношения к труду или обучения после совершения преступления.

К лицу, отбывающему наказание за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, амнистия не применяется.