The best. Нетленка кыргызскоязычной прессы

В этой рубрике мы будем знакомить читателей с лучшими, на наш взгляд, заголовками кыргызскоязычных газет. Предпочтение отдается тем материалам, в которых присутствует особенный колорит, образность и неповторимый юмор. Эта рубрика исключительно для хорошего настроения и поднятия жизненного тонуса:

"Кашу заварил Бабанов, пусть теперь снова отправится на поклон к Назарбаеву и попросит открыть границу" – об этом пишет активист Алга Кылычев на страницах газеты "Багыт" в выпуске от 31 октября.

"Куда денется "агент" Бабанова в ЦИК Абдрахматова, выступающая против волеизъявления народа?" - рассуждения на тему политических интриг вокруг президентских выборов публикует газета "Эгемен".

"Некоторые судьи не боятся Бога, стыда у них нет" - с жесткими высказываниями депутата парламента Танчтыкбека Шайназарова, адресованными служителям Фемиды, знакомит своих читателей "Азия news".

"Оказывается, на Чыныбая Турсунбекова может быть возбуждено уголовное дело" - теперь уже бывшему спикеру парламента посвящен материал, который выпустило издание "Ачык саясат плюс".

"Пока Бабанов в компании с младшей женой отдыхает, прислуживающий ему Болотканов может оказаться рядом с Исаевым?" - статью на тему политического предательства опубликовала редакция "Эгемен".

"Огорчает то, что наши представители в ЕАЭС сидят смирно, вместо того чтобы бить тревогу" - на острую в нынешних условиях проблему пограничной блокады на страницах газеты "Азия news" высказался доктор экономических наук Айылчи Сарыбаев.

"Народ сделал свой выбор, мы признаем итоги выборов" - интервью с Бабановским премьер-министром Бакытом Торобаевым подготовило издание "Марал радиосу".

"Плохи дела у "президента" Бабанова и "премьер-министра" Торобаева" - по развалившемуся политическому тандему прошлась редакция газеты "Фабула".

"Народ Таласа не дикий, надо прекращать во всем искать повод для придирок" - по этой теме на страницах газеты "Фокус" высказался новоиспеченный депутат парламента Зарылбек Рысалиев. Так случилось, что оппонент Омурбека Бабанова стал народным избранником по списку партии РАЖ и планирует смещение лидера фракции.