Шабданалиев: С 10 октября грузоперевозчики потеряли минимум полмиллиона

С момента начала проблем на кыргызско-казахской границе с 10 октября грузоперевозчики потеряли минимум полмиллиона сомов. Об этом сегодня, 31 октября, в ходе круглого стола в пресс-центре "ВБ" сообщил председатель Ассоциации грузоперевозчиков КР Темирбек Шабданалиев.

По его словам, в этих событиях пострадали в первую очередь перевозчики.

"Грузоперевозчики пострадали от этих недоразумений как часть бизнеса. Как минимум это порча продуктов в кузове - затраты на сохранение продуктов, а также потеря имиджа и добросовестности наших перевозчиков. Жить в поле вдоль дороги тоже считается ущербом. Так как Казахстан является президентской страной, все переговоры необходимо вести нашему президенту - действующему или будущему", - сказал Шабданалиев.

Он отметил, что Кыргызстан не был готов к вступлению в ЕАЭС.

"Когда мы вступали в ЕАЭС, КР не была подготовлена, особенно чиновничья рать не подготовила страну к членству ЕАЭС. Чиновники не подготовили очень многие вопросы, в числе которых технические регламенты. Они на сегодняшний день не исполняются бизнесменами. 500 тонн яблок вернули только потому, что не было маркировок и бирки ЕАЭС. Да, это обязанность бизнесменов, но они, может, даже и не читали этот техрегламент. Мелкие вопросы создают большие проблемы", - добавил Шабданалиев.

Напомним, что проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.