Погода
$ 68.71 - 68.94
€ 79.67 - 80.45

Талант Мааткеримов: Многие перевозчики потеряли своих клиентов

359  1
Аида Джумашева

Всегда во время политических ситуаций страдают грузоперевозчики. Об этом сегодня, 31 октября, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" заявил руководитель компании грузоперевозок Талант Мааткеримов.

По его словам, нынешние события на казахско-кыргызской границе, от которых несут потери предприниматели, происходят не впервые.

"Когда был инцидент со сбитым российским самолетом в Турции, наши машины по 10-15 дней стояли на границе с Россией. Мы понесли колоссальный ущерб, и обратно вернулись через Украину и Казахстан. Когда произошла политическая проблема между Россией и Украиной, мы тоже пострадали, по 17-20 дней стояли на границе в Смоленске. Последний инцидент на кыргызско-казахской границе также можно назвать политическим. И здесь страдают перевозчики. На границе никаких условий нет. Водители стоят по 10 дней. Те товары, которые стоят на казахско-росийской границе, проходят отбор - не пропускают машины только с кыргызскими номерами. Наши водители стояли в Оренбурге семь дней, а затем их отправили в Троицк. Из Москвы машины ехали 15 дней. Это колоссальный ущерб, мы предварительно подсчитали, что в сутки только на питание уходит около $15, есть еще зарплата водителя. Кроме того, мы не успеваем в срок доставить товар, многие перевозчики потеряли своих клиентов, с которыми работали по 5-7 лет. И сейчас важен вопрос: настолько ли важен этот союз?" - возмутился Мааткеримов.

Напомним, что проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.

URL: http://www.vb.kg/368951
Теги:
бизнес, граница, грузоперевозки
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
elle ru
31.10.2017, 16:48
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 18
Комментариев: 46

Елбасы топит ЕАЭС. В южном Казахстане растут цены на продовольствиеПолитическая блокада, устроенная Кыргызстану Астаной, больно бьет по жителям южного Казахстана - они лишились возможности приобретать доступные товары из Кыргызстана.Если сравнить цены в Алматы и Бишкеке, то в соседней республике даже граждане среднего достатка могут позволить себе питаться только китайскими окорочками и завезенным оттуда же рисом. Все остальные доходы съедают налоги и высокие тарифы на коммунальные услуги. Такую плату граждане Казахстана вносят на содержание Елбасы, обслуживающего его персонала и содержание приближенных к телу олигархов. Видимо, другого пути попадания Казахстана в число 50 самых развивающихся и передовых стран планеты не существует.Устроив экономическую блокаду Кыргызстану, руководство Казахстана поставило под удар миллионы своих сограждан, которые имели возможность приобретать дешевое и качественное продовольствие, производимое в нашей республике. Это молочная продукция, мясо и рыба. Цены на эти товары в южном Казахстане со времени обострения ситуации на границе выросли в среднем на 30 процентов, и это еще не предел. Если в кратчайшие сроки не будет найден выход из кризисный ситуации, то дефицит основных продуктов питания и рост цен на них станет для Астаны серьезной проблемой.Сейчас Астана душит экономику территориально меньшей станы, несмотря на обязательства в ЕАЭС. На западе внимательно наблюдают за развитием событий в этой сфере, и рано или поздно ей наверняка воспользуются, чтобы поглубже вбить клин между странами, которые с большим трудом создали экономический союз. Де-факто его существование уже поставлено под сомнение. Предвидя гневные реплики поклонников Назарбаева, можно вернуться к разговору о том, что конфликт начался с того, что Елбасы вмешался во внутренние дела Кыргызстана, устроив протекцию местному олигарху Омурбеку Бабанову. Аудиенция с прицелом на то, что близкий по духу к Назарбаеву бизнесмен займет пост руководителя Кыргызстана, имеет крайне неприятные последствия, причем и без того напряженная атмосфера день ото дня только усугубляется.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  