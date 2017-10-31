Талант Мааткеримов: Многие перевозчики потеряли своих клиентов

Всегда во время политических ситуаций страдают грузоперевозчики. Об этом сегодня, 31 октября, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" заявил руководитель компании грузоперевозок Талант Мааткеримов.

По его словам, нынешние события на казахско-кыргызской границе, от которых несут потери предприниматели, происходят не впервые.

"Когда был инцидент со сбитым российским самолетом в Турции, наши машины по 10-15 дней стояли на границе с Россией. Мы понесли колоссальный ущерб, и обратно вернулись через Украину и Казахстан. Когда произошла политическая проблема между Россией и Украиной, мы тоже пострадали, по 17-20 дней стояли на границе в Смоленске. Последний инцидент на кыргызско-казахской границе также можно назвать политическим. И здесь страдают перевозчики. На границе никаких условий нет. Водители стоят по 10 дней. Те товары, которые стоят на казахско-росийской границе, проходят отбор - не пропускают машины только с кыргызскими номерами. Наши водители стояли в Оренбурге семь дней, а затем их отправили в Троицк. Из Москвы машины ехали 15 дней. Это колоссальный ущерб, мы предварительно подсчитали, что в сутки только на питание уходит около $15, есть еще зарплата водителя. Кроме того, мы не успеваем в срок доставить товар, многие перевозчики потеряли своих клиентов, с которыми работали по 5-7 лет. И сейчас важен вопрос: настолько ли важен этот союз?" - возмутился Мааткеримов.

Напомним, что проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.