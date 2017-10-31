Комитет ЖК поддержал освобождение от подоходного налога сотрудников ГСБЭП

Сегодня, 31 октября комитет по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша рассмотрел и поддержал в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс КР, одобренный правительством.

Напомним, суть поправок в закон - освобождение от подоходного налога сотрудников Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Как уточняется в справке-обосновании, доходы сотрудников МВД, ГКНБ, ГКДО, МЧС, ГПС, ГСИН, ГСКН не облагаются подоходным налогом, за исключением ГСБЭП.

В среднем с одного сотрудника ГСБЭП за год удерживается подоходный налог в сумме 19 тыс. сомов. Сумма подоходного налога всех сотрудников в этом году составит 5,1 млн, а в последующем - 6,8 млн сомов.