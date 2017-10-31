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Упрощена процедура для граждан КР на въезд в приграничную территорию

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ВБ

Правительство КР сократило сроки получения разрешения для граждан страны на въезд, нахождение и пребывание на приграничной территории.

Сапар Исаков подписал постановление правительства КР, согласно которому упрощены процедуры получения разрешения на въезд, нахождение и пребывание на приграничной территории для граждан и организаций, занимающихся хозяйственной и иной деятельностью в приграничных районах страны.

Вносимые изменения позволят сократить сроки получения разрешений для граждан и организаций на въезд в приграничную территорию с девяти до трех рабочих дней с момента подачи ходатайства и предоставления необходимых документов.

Постановлением предусматривается сокращение сроков регистрации поступившего ходатайства от граждан и руководителей организаций на получение разрешения от органов регистрации и направления на согласование в органы национальной безопасности до одного рабочего дня.

Согласование въезда (прохода) граждан на приграничную территорию органами национальной безопасности осуществляется в течение одного рабочего дня с момента поступления документов.

Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается органами регистрации в течение одного рабочего дня со дня согласования с органами национальной безопасности.

После получения разрешения на въезд на приграничную территорию граждане и организации, в зависимости от места их нахождения, могут представить разрешительные документы и их копии в органы пограничной службы, а также в близнаходящийся пограничный отряд, заставу и отдел.

Данное постановление принято в целях реализации правительственной программы "Жаңы доорго – кырк кадам", одним из направлений которого является укрепление пограничной безопасности страны.

Предлагаемые изменения направлены на создание дополнительных условий, а также сокращение времени и средств граждан страны.

URL: http://www.vb.kg/368955
Теги:
граница, Сапар Исаков
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