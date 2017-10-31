Вице-премьер пояснил, почему учителям и врачам не строят жилье

Депутат Эльвира Сурабалдиева поинтересовалась, почему не строится жилье для учителей и врачей. Такой вопрос она задала членам правительство на заседании комитета по экономической и фискальной политике сегодня, 31 октября.

Она добавила, что правительство строит жилье только для сотрудников МВД, ГКНБ и судебной системы, а для учителей и врачей - нет.

На что первый вице-премьер министр Толкунбек Абдыгулов ответил, что для врачей и учителей разработана государственная ипотечная программа. Они могут купить жилье по облегченным кредитам.