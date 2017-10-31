Погода
$ 68.71 - 68.94
€ 79.67 - 80.45

Вице-премьер пояснил, почему учителям и врачам не строят жилье

1433  0
Гулиза Авазова

Депутат Эльвира Сурабалдиева поинтересовалась, почему не строится жилье для учителей и врачей. Такой вопрос она задала членам правительство на заседании комитета по экономической и фискальной политике сегодня, 31 октября.

Она добавила, что правительство строит жилье только для сотрудников МВД, ГКНБ и судебной системы, а для учителей и врачей - нет.

На что первый вице-премьер министр Толкунбек Абдыгулов ответил, что для врачей и учителей разработана государственная ипотечная программа. Они могут купить жилье по облегченным кредитам.

URL: http://www.vb.kg/368957
Теги:
ипотека, парламент
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  