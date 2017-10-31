Ярые "нарушители" из КР. Перевозчики оштрафованы почти на 2,5 млн сомов

За неполный месяц перевозчики из Кыргызстана нарушили законодательство РК 360 раз, сообщает министерство по инвестициям и развитию республики Казахстан (МИР РК).

В период с 10 по 30 октября 2017 года проверено 3054 автотранспортных средства из КР.

"В результате проверок на перевозчиков наложены штрафы в общей сумме 11,8 миллиона тенге (2,4 млн сомов). Стоит отметить, что самым частым нарушением остается отсутствие сертификата при перевозке скоропортящихся грузов. На их долю пришлось 151 нарушение, или около 40%.

Между тем за отсутствие товарно-транспортной накладной (CMR) перевозчики оштрафованы 103 раза. Из них за нарушение весогабаритных параметров – 69 раз; отсутствие казахстанского бланка разрешения на транзитный проезд при нерегулярной перевозке пассажиров – 13 раз; осуществление каботажных перевозок - 11 раз; нарушение правил перевозки грузов – 6 раз; нарушение правил перевозок опасного груза – 5 раз и другие", информирует казахское ведомство.

Экспертное сообщество Кыргызстана с такой статистикой не согласно. Руководитель ассоциации перевозчиков КР Темирбек Шабданалиев, считает, что цифры, озвученные правительством РК, завышены.

"Цифры, распространяемые Казахстаном, завышены. Власти РК придираются ко всему. Есть разнарядка, согласно которой необходимо выполнить определенный план по выявлению энного количества нарушений. Причем предвзятое отношение именно к кыргызским машинам. Я общался с нашими перевозчиками и знаю, что машины задерживают, и они простаивают и после пересечения границы, уже на территории Казахстана. Когда не к чему придраться, специально удерживают наши машины, чтобы создать негативное общественное мнение, резонанс. Перед сотрудниками милиции поставлена задача зафиксировать как можно больше нарушений, и их порой высасывают из пальца. А то, что отношение к нашим перевозчикам предвзятое, доказывает тот факт, что до 10 октября этого года такого количества нарушений не было", - считает Темирбек Шабданалиев.

Между тем убытки из-за простоя грузовиков на границе уже оцениваются в несколько миллионов сомов. Точную цифру назвать не представляется возможным, констатирует эксперт Сергей Пономарев. Дискриминационные меры и необоснованное регулирование на кыргызско-казахской границе привели к замедлению темпов и роста экономики страны. Об этом заявил премьер-министр КР Сапар Исаков на заседании правительства в понедельник, 30 октября.

Напомним, что проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.