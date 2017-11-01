В Бишкеке полным ходом ведется реконструкция парка "Молодежный"

В Бишкеке полным ходом ведутся работы по реконструкции парка "Молодежный", расположенного на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Махатмы Ганди. Об этом сообщили в Первомайской районной администрации.

В парке планируется строительство ирригационной и водопроводной сети, ремонт и установка наружного освещения, урн, скамеек, скалодрома и благоустройство озер.

В настоящее время ведутся строительные работы по укладке тротуарной плитки, устройству канализации и ирригации, фонтанного комплекса, автопарковки и футбольного поля.

В дальнейшем по периметру и внутри парка планируется установка видеонаблюдения.