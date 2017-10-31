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В Ошской области от отравления уксусом погибла двухлетняя девочка

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Родион Решетов

Сегодня, 31 октября, в городе Кара-Суу от отравления уксусом скончалась двухлетняя девочка. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

В милиции отметили, что происшествие произошло ранним утром. Примерно в 7.00 девочку госпитализировали в реанимационное отделение больницы, врачи боролись за жизнь малышки около двух часов. Однако ребенка спасти не удалось.

По данным милиции отцом девочки является 43-летний гражданин С.Ж., мамой - 34-летняя гражданка С.В., погибшую малышку звали Мидина.

"Девочка случайно выпила уксус, который стоял на столе в открытом виде", - проинформировали в пресс-службе УВД Ошской области.

Отметим, привычная столовая приправа часто является причиной смертельного отравления. Смертельная доза 6-9% столового уксуса составляет около 200 мл, а 70-80% раствора приводит к летальному исходу при употреблении лишь 30-50 миллилитров этой жидкости.

URL: http://www.vb.kg/368966
Теги:
дети, несовершеннолетние, отравление, Ошская область, УВД
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