МВД завершило двухдневный турнир по рукопашному бою и бег со стрельбой

Завершился двухдневный турнир по рукопашному бою и бегу со стрельбой "Биатлон", посвящённый Дню образования кыргызской милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что спортивное мероприятие проходило в спорткомплексе КФСО "Динамо" МВД с 30 по 31 октября.

По итогам турнира 1-е место завоевала команда СОБР №1 СКМ МВД, обыграв в финале команду УСН "Калкан" 9-я служба ГКНБ.

"Бронзовые медали у команды "Спецназ Пантера" Национальной гвардии. Главной целью турнира является укрепление дружеских отношений между сотрудниками органов безопасности и правопорядка, а также пропаганда физкультуры, спорта и здорового образа жизни, развитие динамовского движения. Победителей и призеров награждали ветераны ОВД, заслуженные ветераны спорта, руководители силовых структур - кубками, дипломами, денежными призами. Напомним, что организаторами чемпионата по рукопашному бою выступили вновь образованная Служба криминальной милиции МВД", - проинформировали в ведомстве.