Погода
$ 68.71 - 68.94
€ 79.67 - 80.45

Узнайте, где сейчас ваш ребёнок, набрав команду

 0

"Где дети" – удобная мобильная услуга мобильного оператора О!, которая показывает местоположение ребенка на телефоне родителя на карте. Она ответит на ваши вопросы о том, вернулся ли ребёнок из школы, посетил ли танцевальный кружок или секцию по шахматам. Если вы волнуетесь за своих родителей, добавьте их тоже в список подопечных. В список проверяемых можно добавить сразу нескольких членов семьи.

Как начать пользоваться услугой?

Пользование услугой можно начать командой *7898# "вызов". Набрав её, просто следуйте указаниям сервисного меню. Чтобы регулярно получать информацию о том, где ваш ребенок в выбранные дни недели в назначенный час, настройте график Автопоиска.

Как добавить ребенка для определения его местоположения?

Выберите пункт меню "Мои дети", введите номер его телефона. Ребенку будет направлено SMS с номера 7898 с запросом на разрешение определять его местоположение. Ребёнку нужно будет на него ответить, введя текст из полученного SMS.

После этого вы сможете определять его местоположение.

Команда *7898*1# моментально сообщит вам, где ваш ребёнок

Сохраните команду *7898*1# вашему подопечному в быстрый набор. В экстренной ситуации он сможет в считанные секунды нажать нужную кнопку и родители, у которых настроена услуга "Где дети", тут же получат сообщение с адресом, по которому находится ребёнок.

Какой телефон должен быть у ребенка?

Для определения местоположения ребенку достаточно иметь самый простой мобильный телефон с SIM-картой мобильного оператора О!.

Сколько стоит использование услуги "Где дети"?

При первом подключении услуга 10 дней предоставляется бесплатно, после абонентская плата составит всего 3 сома в сутки с возможностью отправлять до 10 бесплатных поисковых запросов ежедневно. Интернет-трафик при просмотре карты с координатами не тарифицируется. Услуга действует на всей территории Кыргызстана в обширной зоне действия сети О!. Подробная инструкция доступна на сайте www.o.kg.

Будьте спокойны за своих детей с сервисом "Где дети" мобильного оператора О!

URL: http://www.vb.kg/368969
Теги:
#O!
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  