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Насильно выданная замуж пакистанка отравила мужа и еще 12 человек

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Полицейские пакистанского города Музаффаргарх (провинция Пенджаб) задержали женщину по имени Азийя Биби (Asiya Bibi), подозреваемую в отравлении членов семьи ее мужа. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным следователей, она подсыпала отраву в молоко, однако супруг не стал его пить. Тогда смесь была использована для приготовления ласси - популярного в этих местах питьевого йогурта. Напиток был предназначен для многочисленной семьи ее супруга.

В результате 13 человек погибли, 14 находятся в больнице. "Мы арестовали Азийю Биби, ее тетку и молодого человека", - заявил представитель местной полиции Оваис Ахмад (Owais Ahmad). По его словам, тетя отравительницы была организатором и вдохновителем преступления. Мужчина являлся любовником подозреваемой и соучастником отравления.

Полицейские считают, что решившаяся на убийство женщина была выдана замуж против ее воли, а совершенное преступление стало проявлением мести.

Насильственные браки являются распространенным явлением в Пакистане, особенно в сельских и бедных регионах. Зачастую девушек выдают замуж против их воли еще в подростковом возрасте.

URL: http://www.vb.kg/368972
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